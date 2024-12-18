Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Kırmızı Kitap Güncelleniyor, Türkiye'den Tüm Dünyaya Bayrak İhracı

Kırmızı Kitap'ın Güncellenmesinde Sona Gelindi

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gizli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alındığı bir ortamda yapıldı. Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatleri alınarak, gizliliğe önem verildi. Çalışmaların ardından, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Cevdet Yılmaz, "Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulunda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz" dedi.

Suriye'den Türkiye'ye 500 Bin Bayrak Siparişi

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Suriye'deki gelişmelerin ardından gelen siparişlerle birlikte bayrak üretiminde üç vardiya çalıştıklarını belirtti. "Suriye'nin yeni bayrağını Türk üreticiler üretiyor. Şu anda toplam alınan siparişler 500 bin adedi aştı" dedi. Ayrıca, Türkiye'de üretilen promosyonların dünya çapında kullanıldığını ve 4 kıtada 45'in üzerinde ülkeye üretim yaptıklarını ifade etti.

Akbank Genel Müdürü: 2025'te Sektörde Rahatlama Bekleniyor

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, sıkı parasal duruşun korunacağını ve maliye politikasının enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceğini belirtti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sektörde rahatlama sağlayacağına inandığını dile getiren Gür, "2025 yılında da tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tek Küresel Şehri: İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın strateji raporunda, İstanbul'un ülkenin merkezi konumunda olduğu ve "küresel kent" niteliği taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli de potansiyel küresel iller olarak öne çıktı.

TSK'dan Polonya'ya Destek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Polonya'da meydana gelen sel felaketi sonrası, 36 metre uzunluğunda ve 50 ton taşıma kapasitesine sahip panel köprü desteği sağlayacak. Bunlarla birlikte Türkiye İletişim Derneği tarafından başlatılan "Dijital Geleceğe Yolculuk" etkinliği, bilişim profesyonellerini bir araya getirecek.

Yeşilay'dan Sanal Kumar Uyarısı

Yeşilay, sanal kumar ve bağımlılık yapıcı unsurların bağımsız bir komisyon tarafından denetlenmesini talep etti. Kumar sitelerinin reklamlarının alkol ve sigara reklamlarıyla aynı kategoride değerlendirilmesini istedi.