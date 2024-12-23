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Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Suriye'den Ekonomi Beklentilerine Kadar

Suriye'deki son durumlardan, yeni kimlik kullanımı zorunluluğuna ve ot otomotiv pazarındaki değişikliklere kadar önemli haberler.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:47
Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Suriye'den Ekonomi Beklentilerine Kadar

Suriye'deki Durum ve Mültecilerin Geri Dönüşü

MİA Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Göksun, Suriye'deki son durumu değerlendirerek, "(Terör örgütü PKK/YPG) hem yeni Suriye yönetimi hem de Türkiye'nin resmi kurumları tarafından yapılan açıklamalarda Fırat'ın doğusunda böyle bir oluşumun istenmediği net bir şekilde ortaya konuldu" dedi. Ayrıca, muhalif grupları ile Suriye halkının kültürel bağlarının uyum içinde olduğunu ifade etti.

Yeni Yılda Kimlik Değişikliği Zorunluluğu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu işlemlerinde eski tip kimliklerin kullanılamayacağını açıkladı. Çipli kimlik kartlarının kullanılması, sahteciliğin önüne geçmek ve işlem hızını artırmak amacını taşıyor.

BM'den Suriyelilere Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, "2025'in ilk 6 ayında geri dönebilecek 1 milyon Suriyeliye yardımcı olabilmek için 310 milyon dolar yardım çağrısında bulunuyoruz" dedi. Suriye'nin yeniden inşasında uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ekonomik İstikrar ve Yatırımlar

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’nin ekonomik istikrarı ve yapısal reformlarla birlikte, önümüzdeki 6 ayda 13,5 milyar dolarlık ilave yatırım potansiyelinin bulunduğunu duyurdu. Gelecek yıl dijital dönüşüm ve yeşil enerji yatırımlarının öne çıkacağı belirtiliyor.

Finansman Beklentileri

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 2025 yılı için uygun faizli kredi mekanizmalarının devreye girmesini bekliyor. Sanayinin finansman ihtiyaçlarına yönelik adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

Otomotiv Sektöründe Dönüşüm

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'nin otomotiv pazarındaki zorluklara rağmen, yerel üretim artışıyla küresel üretim merkezi olma potansiyelini sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası Tır Şoförü: Vildan Özdemir

Uluslararası tır şoförlüğü yapan Vildan Özdemir, bu mesleğin Türkiye'de pek rağbet görmediğini ifade etti. "Keşke bu mesleğe daha erken başlasaydım" diyerek mesleğinin tadını daha erken almak istediğini vurguladı.

Kokina Çiçeğinin Zorlu Süreci

Yeni yılın uğurlu çiçeği kokina, dikkat çeken görünümüyle tezgahları süslüyor. Çiçekçi Kader Balık, bu işin meşakkatli ama geçim kaynağı olduğunu belirtti.

AFAD'dan Kurtarılan Yaşlı Kadın ve Kuzu

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar fırtınasından kurtarılan 70 yaşındaki Naciye Akın, kaybolan kuzusuyla ilgili duyduğu üzüntüyü ifade etti. "Sultan'a gözüm gibi bakıyorum" diyerek hayvanlarına ne kadar önem verdiğini gösterdi.

Yapay Zeka ile Teşhis Gelişimi

Hitit Üniversitesi akademisyenleri, dizde ön çapraz bağ yırtığını %92 oranında doğru teşhis edebilen yapay zeka destekli bir yazılım geliştirdi.

Süper Lig'de Gelişmeler

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlarken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ligin ilk bölümünü mutsuz bir şekilde bitirdi. Trabzonspor ise yalnızca iç sahada maç kazandı.

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