Gündemdeki Önemli Gelişmeler: TSE Laboratuvarından Terörle Mücadeleye

1. TSE, Güneş Panelleri İçin Stratejik Laboratuvarını Tanıttı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), güneş panellerinin test edildiği laboratuvarını Anadolu Ajansı'na (AA) tanıttı. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 'Fotovoltaik alanında yatırım yapan sanayicilerimizin deney ve test ihtiyaçlarını bu laboratuvar bünyesinde karşılıyoruz. Fotovoltaik modüllerin sahada karşılaşabileceği her türlü etkiyi simüle edebilme imkanına sahibiz.' dedi.

2. Tel Abyadlı Gençten Şok İtiraflar

Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini reddeden Veysel Bathavi, 5 yıl boyunca uğradığı işkenceleri anlattı: 'İşkence yöntemleri sonsuzdu. Nedensiz yere dövülüyorduk, konuşmaya çalıştığımızda ise işkenceler iki katına çıkıyordu.'

3. Konut Satışları Yıl Sonunda 1,3 Milyon Adede Ulaşacak

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, konut sektöründe teknolojinin acil kodla devreye girmesi gerektiğini belirtti. Selman Özgün ise, 'Önümüzdeki dönemde fiyatların artacağını düşünen yatırımcı konut almayı tercih etti ve toplam satışların 1,3 milyon adede ulaşacağını öngörüyoruz.' ifadelerini kullandı.

4. Afrika Ülkelerine İhracat 15 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'nin Afrika ülkelerine yaptığı ihracat, yılın 10 ayında %1,8 artarak 15.1 milyar dolara yükseldi. Afrika, Türkiye'nin toplam ihracatının %7'sini oluşturdu.

5. Kripto Varlık Piyasasında İkincil Düzenlemeler Bekleniyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Haydar Burak Gemalmaz, sosyal medyadaki kripto varlıkların neden olduğu mağduriyetlerin önlenmesi için düzenleme ihtiyacının arttığını belirtti.

6. TARSİM'den Çiftçilere 72,5 Milyar Lira Ödeme

TARSİM, 1 Haziran 2006'dan bu yılın Eylül ayı sonuna kadar çiftçilere toplam 72,5 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdi.

7. ABD, Türk Savunma Sanayisi ile Anlaşma İmzaladı

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası artan 155 milimetre top mermisi ihtiyacı nedeniyle Repkon, ABD Savunma Bakanlığı için yeni bir sözleşme imzaladı.

8. Türkiye'nin İlk Akıllı Kamerasına Yatırım

Büyütech, 3 yıl içinde 15 milyon dolarlık yatırım turu planlıyor, yapay zeka destekli sistemlerle farklı sektörlere açılmayı hedefliyor.

9. Türkiye Şarj Soketi Kurulumunda İlerliyor

Türkiye genelindeki 24 bin 472 şarj noktasının %38'i hızlı, %62'si ise yavaş şarj noktasıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile oluşturulan yeşil şarj soketi sayısı 10 bini aştı.

10. Erciyes Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır

Erciyes Kayak Merkezi, yeni pistler ve mekanik tesislerin elden geçirilmesi ile kış sezonuna hazır. Hamdi Elcuman, 'Tüm hazırlıklarımız tamamdı.' dedi.

11. Tek Kadavradan İki Kardeşe İkinci Hayat

Alport sendromu nedeniyle yıllarca diyalize giren Cüneyt ve Sezer Öcal, aynı anda yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

12. İstanbul'un 100 Yıllık Böcek Koleksiyonu

1915-1925 yılları arasında toplanan 500 böcek türü, İstanbul'un popülasyon değişimi hakkında bilgi sunuyor.

13. Başakşehir Futbol Kulübü Yeni Akademisi İle Hedefliyor

Başakşehir, yeni akademisiyle 'bir oyuncu üretim fabrikası' olmayı hedefliyor.

14. Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Hedeflerini Belirledi

Başantrenör Igor Kolakovic, 'Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geleceğiz, adım adım ilerlemek istiyoruz.' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.