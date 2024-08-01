Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündemdeki Önemli Olaylar: 1 Ağustos 2024

Bugün Türkiye'de siyasi, ekonomik ve spor alanında önemli ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:00
Gündemdeki Önemli Olaylar: 1 Ağustos 2024

1 Ağustos 2024 Gündem Özeti

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur İl Başkanlığı ve Burdur Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek, ayrıca İl Belediye Başkanları toplantısına katılacak. (Burdur/10.00/11.00/12.00)

Yasama ve Yürütme

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Trabzonspor'un 50. yıl etkinliğine katılacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğünün sunumuna katılacak. (Trabzon/09.00-18.00)

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki ziyaretlerinin yanı sıra, Gazete Sayfalarında Şampiyonluk Sergisi'ne iştirak edecek. Ayrıca Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’ni ziyaret edecek ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçını izleyecek. (Trabzon/09.00-20.30)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Aktiviteleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki milli sporcuların mücadelelerini takip edecek. (Paris/10.00-21.30)

Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Diğer branşlarda atletizm, okçuluk, yüzme, boks ve yelken dallarında toplam 16 Türk sporcusu mücadele edecek. (Paris/10.00/08.30-20.50)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. (Trabzon/20.30)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında San Marino'nun La Fiorita ekibiyle karşılaşacak. (San Marino/21.45)

Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN Medya Grubu arasında, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın ihalesinin imza töreni gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapılacak. (İstanbul/14.00)

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Aboneler, sözleşme dışındaki yayınları çoğaltamaz ya da diğer kurumlara aktaramaz. Aykırı davranışlar hakkında hukuki ve cezai hakları saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor