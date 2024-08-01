Gündemdeki Önemli Olaylar: 1 Ağustos 2024

1 Ağustos 2024 Gündem Özeti

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Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur İl Başkanlığı ve Burdur Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek, ayrıca İl Belediye Başkanları toplantısına katılacak. (Burdur/10.00/11.00/12.00)

Yasama ve Yürütme

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Trabzonspor'un 50. yıl etkinliğine katılacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğünün sunumuna katılacak. (Trabzon/09.00-18.00)

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki ziyaretlerinin yanı sıra, Gazete Sayfalarında Şampiyonluk Sergisi'ne iştirak edecek. Ayrıca Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’ni ziyaret edecek ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçını izleyecek. (Trabzon/09.00-20.30)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Aktiviteleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki milli sporcuların mücadelelerini takip edecek. (Paris/10.00-21.30)

Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Diğer branşlarda atletizm, okçuluk, yüzme, boks ve yelken dallarında toplam 16 Türk sporcusu mücadele edecek. (Paris/10.00/08.30-20.50)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. (Trabzon/20.30)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında San Marino'nun La Fiorita ekibiyle karşılaşacak. (San Marino/21.45)

Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN Medya Grubu arasında, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın ihalesinin imza töreni gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapılacak. (İstanbul/14.00)

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