Gündemdeki Önemli Olaylar: 10 Eylül 2024

Gündem Özeti - 10 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politika ve Yönetim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , genel merkezde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Genel Başkanı , genel merkezde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, salgın hastalıklara dair bilgi verecek basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Mali Veriler

Hazine ve Maliye Bakanlığı , 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. (Ankara)

, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. (Ankara) Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sanayi üretim ve dış ticaret verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış Politika ve Uluslararası Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a hareket edecek. (Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a hareket edecek. (Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Gürcistan’ın Batum şehrinde gerçekleşecek. (Batum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi 'nin Batı Şeria'daki protesto sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. (Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

'nin Batı Şeria'daki protesto sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. (Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hizbullah'a karşı başlattığı "önleyici saldırı" ile ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası İstanbul'da başlayacak. Galatasaray Daikin , ilk maçında Bosna Hersek'ten Zok Igman ile mücadele edecek. (İstanbul/19.00/15.00) (Fotoğraflı)

, ilk maçında Bosna Hersek'ten ile mücadele edecek. (İstanbul/19.00/15.00) (Fotoğraflı) Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımları 1. eleme turunda mücadele edecek. Maçlar; Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor ve Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor üstünde yoğunlaşacak. (Kahramanmaraş/14.00/Sinop/15.00) (Fotoğraflı)

ve üstünde yoğunlaşacak. (Kahramanmaraş/14.00/Sinop/15.00) (Fotoğraflı) Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Grup Eleme maçında San Marino ile karşılaşacak. (Serravalle/21.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 2. haftası, Beykoz Belediyespor-DEPSAJ Enerji maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

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