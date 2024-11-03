Gündemdeki Önemli Olaylar

GÜNDEM / 3 Kasım 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET VE YASAMA

Cevdet Yılmaz , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Özgür Özel, İstanbul'da Parti Meclisi toplantısına katılacak ve 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in cenaze törenine iştirak edecek. (İstanbul/10.00/12.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli etkinliklere katılacak: AK Parti Pazaryolu 8. Olağan Kongresi, AK Parti İspir 8. Olağan Kongresi ve "Olgunlaşma Enstitüleri Koleksiyonuyla Cumhuriyet" özel defilesi. (Erzurum/10.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

İbrahim Yumaklı, Zonguldak'ta AK Parti Ereğli 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Zonguldak/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

Hakan Fidan , Cibuti'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak. (Cibuti) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Cibuti'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak. (Cibuti) (Fotoğraflı-Görüntülü) İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi'nin açılış törenine iştirak edecek. (Şanlıurfa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, çeşitli maçlar oynanacak: TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe. (Çeşitli şehirlerde farklı saatlerde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor, Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü maçları gerçekleştirilecek. (Gaziantep/Erzurum/Iğdır) (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, dört ayrı maç oynanacak. (İstanbul/Bursa/Denizli) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında üç maç oynanacak. (Adana/İzmir/Bursa) (Fotoğraflı)

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu düzenlenecek. (İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sao Paulo Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Sao Paulo/20.00) (Fotoğraflı)

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