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Gündemdeki Önemli Olaylar

3 Kasım 2024'te Türkiye'deki önemli siyasi, ekonomik ve spor gelişmeleri takip edin.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 09:00
Gündemdeki Önemli Olaylar

GÜNDEM / 3 Kasım 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET VE YASAMA

  • Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Özgür Özel, İstanbul'da Parti Meclisi toplantısına katılacak ve 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in cenaze törenine iştirak edecek. (İstanbul/10.00/12.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

  • Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli etkinliklere katılacak: AK Parti Pazaryolu 8. Olağan Kongresi, AK Parti İspir 8. Olağan Kongresi ve "Olgunlaşma Enstitüleri Koleksiyonuyla Cumhuriyet" özel defilesi. (Erzurum/10.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

  • İbrahim Yumaklı, Zonguldak'ta AK Parti Ereğli 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Zonguldak/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

  • Hakan Fidan, Cibuti'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak. (Cibuti) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

  • Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi'nin açılış törenine iştirak edecek. (Şanlıurfa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

  • Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, çeşitli maçlar oynanacak: TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe. (Çeşitli şehirlerde farklı saatlerde) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor, Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü maçları gerçekleştirilecek. (Gaziantep/Erzurum/Iğdır) (Fotoğraflı)
  • Nesine 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları yapılacak.
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, dört ayrı maç oynanacak. (İstanbul/Bursa/Denizli) (Fotoğraflı)
  • Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında üç maç oynanacak. (Adana/İzmir/Bursa) (Fotoğraflı)
  • Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu düzenlenecek. (İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sao Paulo Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Sao Paulo/20.00) (Fotoğraflı)

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