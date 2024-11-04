DOLAR
34,32 -0,07%
EURO
37,39 -0,52%
ALTIN
3.019,74 -0,06%
BITCOIN
2.373.096,7 -0,33%

Gündemdeki Önemli Olaylar - 4 Kasım 2024

Bugün gerçekleşecek etkinlikler, açıklamalar ve spor müsabakaları hakkında bilgi edinin.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 00:00
Gündemdeki Önemli Olaylar - 4 Kasım 2024

Gündem Özeti - 4 Kasım 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920)

Ekonomi ve Finans

  1. Mehmet Fatih Kacır, UNICERA 2024 - Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak. (İstanbul/11.00)
  2. Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/11.00)
  3. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak. (Ankara/14.30)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

  1. Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Samsunspor-Onvo Antalyaspor müsabakasıyla sona erecek. (Samsun/20.00)
  2. Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor ve Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçlarıyla tamamlanacak. (Ankara/İstanbul/20.00)
  3. Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup'ta bir müsabakayla sona erecek.
  4. Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (Giresun/18.00)
  5. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu genel kurulları gerçekleştirilecek. (Ankara/10.00/10.00)
  6. Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının Beyoğlu'ndaki Frankhan'da yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılacak. (İstanbul/19.30)
  7. Anadolu Efes ile Kia Türkiye arasındaki iş birliğinin yenilenmesine dair Fişekhane Galeri'de bir basın toplantısı düzenlenecek. (İstanbul/11.00)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber ve diğer bilgilerin izinsiz kullanımı yasaktır. Abonelerimizin de sözleşme kapsamı dışında bu içerikleri çoğaltması veya başkalarına aktarması yasaktır. Aykırı davranışlarda bulunulması halinde hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemdeki Önemli Olaylar - 4 Kasım 2024
2
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Payidar' Sergisi ve Defilesine Katıldı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
4
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Aksaray'da Yerel Yönetim Vurgusu
5
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
6
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
7
Güney Kıbrıs ve ABD Arasındaki Askeri İş Birliği Gelişiyor

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor