Gündemdeki Önemli Olaylar - 4 Kasım 2024

Gündem Özeti - 4 Kasım 2024

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Ekonomi ve Finans

Mehmet Fatih Kacır, UNICERA 2024 - Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak. (İstanbul/11.00) Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/11.00) Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak. (Ankara/14.30)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Samsunspor-Onvo Antalyaspor müsabakasıyla sona erecek. (Samsun/20.00) Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor ve Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçlarıyla tamamlanacak. (Ankara/İstanbul/20.00) Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup'ta bir müsabakayla sona erecek. Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (Giresun/18.00) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu genel kurulları gerçekleştirilecek. (Ankara/10.00/10.00) Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının Beyoğlu'ndaki Frankhan'da yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılacak. (İstanbul/19.30) Anadolu Efes ile Kia Türkiye arasındaki iş birliğinin yenilenmesine dair Fişekhane Galeri'de bir basın toplantısı düzenlenecek. (İstanbul/11.00)

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