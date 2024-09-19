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Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Faaliyetler - 19 Eylül 2024

19 Eylül'de Türkiye'de gerçekleşecek önemli etkinlikler ve siyasi görüşmelere dair detaylar.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:57
Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Faaliyetler - 19 Eylül 2024

GÜNDEM - 19 Eylül 2024

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  1. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Adalet Sarayı'nın temel atma törenine iştirak edecek. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile ayrı ayrı toplantılar yaparak Fransa'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak. (Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin akabinde basın toplantısı gerçekleştirecek ve Aktekke Camii ile Mümine Hatun Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Gazi Kültür ve Sanat Evi'nde sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. (Karaman/11.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  4. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği, Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı ve İbrahim Taşel Ortaokulu açılışında yer alacak. (Elazığ/11.00-11.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısını takiben basın toplantısı yapacak. (Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  6. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde toplantı gerçekleştirecek. (Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankiros 16. Uluslararası Metalurji Fuarı, Getmobil Yenileme Merkezi, Mef Tekmer ve The Hood Tekmer açılışlarında yer alarak MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri Programı'na katılacak. (İstanbul/10.00-18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz değerlendirilecek, ardından haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak. (Ankara/14.00/14.30)
  3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (Ankara/14.00)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve ordusunun Hizbullah'a yönelik yürüttüğü Lübnan'daki "önleyici saldırı" gelişmeleri üzerine izleme devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Müsabakaları

  1. Trendyol Süper Lig’de erteleme maçında Trabzonspor, Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. (Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da devam ederken, Aliağa Petkimspor, yarı finalde Fransa'nın Cholet Basket takımıyla mücadele edecek. (Antalya/21.30) (Fotoğraflı)
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Çağdaş Bodrumspor, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück ile deplasmanda karşılaşacak. (Quakenbrück/20.00)
  4. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Çekya'nın Slavia Prag takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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