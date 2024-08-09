Gündemden Öne Çıkan Başlıklar - 9 Ağustos 2024

Türkiye'de Gelişmeler

1. TBMM'ye Yeni Giriş Kapısı

TBMM İdare Amiri Sermet Atay, "TBMM'ye araçla gelen ziyaretçilerimiz, yeni yapılan ve Dikmen 2 No'lu kapı olarak adlandırdığımız kapıdan giriş yapacak" dedi.

2. BM Raportöründen İsrail Açıklaması

Rajagopal, "Sanırım artık bir tür dönüm noktasındayız. Hesap verme günü hemen gelmese de İsrail ve politikalarının sonsuza kadar sürmeyeceği aşikardır" ifadelerini kullandı.

3. Hizbullah’ın Askeri Kapasitesi Tartışılıyor

Hizbullah liderine göre örgütün savaşçı sayısı 100 bin, ancak açık kaynaklara göre bu sayı 45 binde kalıyor. Örgüt, İran yapımı çeşitli füzeler ve insansız hava araçlarına sahip.

4. Balıkçılık Destekleri Artıyor

Ramazan Özkaya, "Yeni modelle artan destekler, üretim rakamlarımızın hızla artmasını sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

5. İptal Edilen Siparişler İçin Şikayet Hakkı

İbrahim Güllü, "Eğer bir firma stokta olmadığı halde siparişi kabul etmişse, bu ürünü temin etmek zorundadır" belirtti.

Dış Ticaretten İyi Sonuçlar

Ocak-temmuz döneminde fındık ve mamulleri sektöründe %43,05 artış gözlemlendi.

Batı Trakya'dan Eğitim Hakları İhlali İddiaları

Aydın Ahmet, "Bu yıl 4 okul daha kapalı kalacak, kimliği çiğnenmiş bir yerde sağlıklı bir eğitim alınamaz" ifadelerini kullandı.

Dijital Oyunların Etkisi

Psikiyatrist Prof. Dr. Abdülkadir Çelik, sanal ortamda oynanan oyunların çocukların gerçeklik algısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Evliya Çelebi'nin İzinden Giden Gezgin

Fotoğrafçı Seymen Bozaslan, 74 şehrin mekânlarını görselleştiren modern bir seyahatname hazırladı.

Edremit'te Bir Müze Açıldı

Agah Ferhatoğlu, ailesine ait konağı oyuncak ve kumbara müzesine dönüştürdü.

Aslan Park'ın Yeni Üyeleri

Tuzla'daki Aslan Park'ta doğan beyaz aslan Angel ve kahverengi aslan Karamel, parkın veteriner hekimi tarafından özenle bakılıyor.

Çocukların Zihinsel Gelişimi Üzerine Uyarılar

Uzman Melek Gözde Luş, cinsellik ve şiddet içerikli mesajların çocukları olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Baba-oğul Futbol Rekabeti

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Süper Kupa beni ilgilendirmiyor, ben Türkiye şampiyonluklarına odaklandım" dedi. Oğlu Sarp Ataman ise Beşiktaş’ın iddialı olduğuna inandığını belirtti.