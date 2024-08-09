Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündemden Öne Çıkan Başlıklar - 9 Ağustos 2024

Bugün Türkiye ve dünya gündeminde yer alan önemli olaylar ve gelişmeler.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:45
Gündemden Öne Çıkan Başlıklar - 9 Ağustos 2024

Türkiye'de Gelişmeler

1. TBMM'ye Yeni Giriş Kapısı

TBMM İdare Amiri Sermet Atay, "TBMM'ye araçla gelen ziyaretçilerimiz, yeni yapılan ve Dikmen 2 No'lu kapı olarak adlandırdığımız kapıdan giriş yapacak" dedi.

2. BM Raportöründen İsrail Açıklaması

Rajagopal, "Sanırım artık bir tür dönüm noktasındayız. Hesap verme günü hemen gelmese de İsrail ve politikalarının sonsuza kadar sürmeyeceği aşikardır" ifadelerini kullandı.

3. Hizbullah’ın Askeri Kapasitesi Tartışılıyor

Hizbullah liderine göre örgütün savaşçı sayısı 100 bin, ancak açık kaynaklara göre bu sayı 45 binde kalıyor. Örgüt, İran yapımı çeşitli füzeler ve insansız hava araçlarına sahip.

4. Balıkçılık Destekleri Artıyor

Ramazan Özkaya, "Yeni modelle artan destekler, üretim rakamlarımızın hızla artmasını sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

5. İptal Edilen Siparişler İçin Şikayet Hakkı

İbrahim Güllü, "Eğer bir firma stokta olmadığı halde siparişi kabul etmişse, bu ürünü temin etmek zorundadır" belirtti.

Dış Ticaretten İyi Sonuçlar

Ocak-temmuz döneminde fındık ve mamulleri sektöründe %43,05 artış gözlemlendi.

Batı Trakya'dan Eğitim Hakları İhlali İddiaları

Aydın Ahmet, "Bu yıl 4 okul daha kapalı kalacak, kimliği çiğnenmiş bir yerde sağlıklı bir eğitim alınamaz" ifadelerini kullandı.

Dijital Oyunların Etkisi

Psikiyatrist Prof. Dr. Abdülkadir Çelik, sanal ortamda oynanan oyunların çocukların gerçeklik algısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Evliya Çelebi'nin İzinden Giden Gezgin

Fotoğrafçı Seymen Bozaslan, 74 şehrin mekânlarını görselleştiren modern bir seyahatname hazırladı.

Edremit'te Bir Müze Açıldı

Agah Ferhatoğlu, ailesine ait konağı oyuncak ve kumbara müzesine dönüştürdü.

Aslan Park'ın Yeni Üyeleri

Tuzla'daki Aslan Park'ta doğan beyaz aslan Angel ve kahverengi aslan Karamel, parkın veteriner hekimi tarafından özenle bakılıyor.

Çocukların Zihinsel Gelişimi Üzerine Uyarılar

Uzman Melek Gözde Luş, cinsellik ve şiddet içerikli mesajların çocukları olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Baba-oğul Futbol Rekabeti

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Süper Kupa beni ilgilendirmiyor, ben Türkiye şampiyonluklarına odaklandım" dedi. Oğlu Sarp Ataman ise Beşiktaş’ın iddialı olduğuna inandığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor