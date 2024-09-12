Gündemden Öne Çıkanlar - 12 Eylül 2024

Gündem Özetleri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Londra Açıklamaları:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik uyguladığı ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

“Kıbrıs'ın ve egemen üslerin Orta Doğu'daki çatışmalara dahil olmasının Kıbrıs'a faydası yok.” şeklinde konuştu.

Emlak Düzenlemeleri ve Uyarılar

Bakan Bolat'tan Emlak İlan Yönergesi:

Bakan Bolat, emlakçılara ve ev sahiplerine ilişkin yeni düzenlemeleri aktardı ve yetki belgesi olmayan işletmelerin mağdur olmaması için ivedilikle gerekli belgeleri almaları gerektiğini hatırlattı.

İhracatta Rekor Kırıldı

Türkiye'den Birleşik Krallık'a İhracat:

Türkiye, 2024 yılının ilk sekiz ayında Birleşik Krallık'a 8.3 milyar dolarlık ihracat yaparak tarihinin en yüksek rakamını elde etti.

Resesyon Kaygıları

ABD Merkez Bankası ve Piyasalardaki Durum:

ABD Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı faiz indirimine rağmen, piyasalarda resesyon riskine dair endişeler sürüyor.

Tarımda Rusya'nın Yükselişi

Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatı:

Geçen yıl Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı 43.5 milyar dolara ulaştı, bu da enerji ürünlerinden sonra en büyük paya sahip olduğunu gösteriyor.

Cenin'deki Saldırıların Etkisi

Sınır Tanımayan Doktorların Açıklaması:

Caroline Willemen, “Cenin'deki tahribat nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim zorlaştı.” dedi.

İklim Değişikliği ve Hava Sıcaklıkları

İklim Uzmanları Uyardı:

İklim Değişikliği uzmanları, kış dönemi için kısa vadede sıcaklık azalması beklenmediğini ifade etti.

Arkeolojik Çalışmalar ve Buluntular

Kültürel Mirasın Keşfi:

Bu yıl yapılan arkeolojik kazılarda önemli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Yenilikçi Projeler ve Hikayeler

Ağustos Ayı Sıcaklık Raporu:

Türkiye genelinde ağustos ayı sıcaklıkları, önceki yıllara göre 1.3 derece daha yüksek geçti. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi:

Gençler için yürütülen bu projeyle 8 milyon 482 bin 65 genç, yüzmeyi öğrendi.

Kapadokya Üzerine Yeni Yarışma:

Kapadokya'nın doğal güzellikleri içinde gerçekleştirilecek olan Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışmasına katılacak elit sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.