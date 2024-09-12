DOLAR
33,98 -0,04%
EURO
37,53 -0,23%
ALTIN
2.750,2 -0,17%
BITCOIN
1.979.293,16 -1,23%

Gündemden Öne Çıkanlar - 12 Eylül 2024

Gündemdeki gelişmelerde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ihracat rekoruna kadar birçok konu ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:45
Gündemden Öne Çıkanlar - 12 Eylül 2024

Gündem Özetleri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Londra Açıklamaları:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik uyguladığı ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

“Kıbrıs'ın ve egemen üslerin Orta Doğu'daki çatışmalara dahil olmasının Kıbrıs'a faydası yok.” şeklinde konuştu.

Emlak Düzenlemeleri ve Uyarılar

Bakan Bolat'tan Emlak İlan Yönergesi:

Bakan Bolat, emlakçılara ve ev sahiplerine ilişkin yeni düzenlemeleri aktardı ve yetki belgesi olmayan işletmelerin mağdur olmaması için ivedilikle gerekli belgeleri almaları gerektiğini hatırlattı.

İhracatta Rekor Kırıldı

Türkiye'den Birleşik Krallık'a İhracat:

Türkiye, 2024 yılının ilk sekiz ayında Birleşik Krallık'a 8.3 milyar dolarlık ihracat yaparak tarihinin en yüksek rakamını elde etti.

Resesyon Kaygıları

ABD Merkez Bankası ve Piyasalardaki Durum:

ABD Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı faiz indirimine rağmen, piyasalarda resesyon riskine dair endişeler sürüyor.

Tarımda Rusya'nın Yükselişi

Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatı:

Geçen yıl Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı 43.5 milyar dolara ulaştı, bu da enerji ürünlerinden sonra en büyük paya sahip olduğunu gösteriyor.

Cenin'deki Saldırıların Etkisi

Sınır Tanımayan Doktorların Açıklaması:

Caroline Willemen, “Cenin'deki tahribat nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim zorlaştı.” dedi.

İklim Değişikliği ve Hava Sıcaklıkları

İklim Uzmanları Uyardı:

İklim Değişikliği uzmanları, kış dönemi için kısa vadede sıcaklık azalması beklenmediğini ifade etti.

Arkeolojik Çalışmalar ve Buluntular

Kültürel Mirasın Keşfi:

Bu yıl yapılan arkeolojik kazılarda önemli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Yenilikçi Projeler ve Hikayeler

Ağustos Ayı Sıcaklık Raporu:

Türkiye genelinde ağustos ayı sıcaklıkları, önceki yıllara göre 1.3 derece daha yüksek geçti. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi:

Gençler için yürütülen bu projeyle 8 milyon 482 bin 65 genç, yüzmeyi öğrendi.

Kapadokya Üzerine Yeni Yarışma:

Kapadokya'nın doğal güzellikleri içinde gerçekleştirilecek olan Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışmasına katılacak elit sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Notları Bizim İçin İkincil
3
Yüzme Bilmeyenler İçin Dev Proje: 8 Milyondan Fazla Genç Su ile Buluştu
4
La Nina Etkisi Altında Sıcaklık Düşüşü Beklenmiyor
5
2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'de Kıbrıs Meselesini Değerlendirdi
7
Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklama: Soruşturma Başlatıldı

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri