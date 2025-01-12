Gündemden Öne Çıkanlar: CHP Çalıştayı ve Uluslararası Görüşmeler

12 Ocak 2025’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir’deki etkinliklere katılacak; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Suudi Arabistan’da Suriye toplantısına gidecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:00
Gündemden Öne Çıkanlar: CHP Çalıştayı ve Uluslararası Görüşmeler

GÜNDEME DAMGA VURAN ETKİNLİKLER

12 Ocak 2025 tarihine ait önemli gelişmeler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek Korkusuz Kentler Çalıştayı'na ve Çiğli Belediyesi Kent Lokantası'nın açılışına katılacak. Etkinlik, İzmir'de saat 10.00'da başlayıp 12.30'da sona erecek.

YASAMA VE YÜRÜTMEDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'ne Afyonkarahisar'da saat 13.30'da iştirak edecek.

ULUSLARARASI DİPLOMASİDE HAREKETLİLİK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Suriye konulu toplantı'ya katılacak. Toplantı, bölgedeki jeopolitik gelişmeler açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülke genelindeki gelişmelere dair bilgiler de Şam ve Halep'ten takip ediliyor. Diğer bir yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar da, Kudüs ve Gazze'de izleniyor.

SPORDA HEYECAN DORUKTA

Bugün, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında heyecan dolu maçlar gerçekleşecek. Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor, Trabzonspor-Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK-Adana Demirspor ve RAMS Başakşehir-Galatasaray karşılaşmaları, sırasıyla Sivas, Trabzon, Gaziantep ve İstanbul'da oynanacak.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig'de de Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor, Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor gibi maçlar izleyicileri bekliyor.

Basketbolseverler için Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ключевые maçlar Mersin'de, Bursa'da ve İstanbul'da düzenlenecek. Kadınlar basketbol müsabakaları da Kayseri ve Ankara’da heyecanla devam edecek.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ise Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, Kırşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak gibi kritik karşılaşmalar tamamlanacak.

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