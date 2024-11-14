Gündemden Öne Çıkanlar: COP29 Tahlili ve Spor Heyecanı

14 Kasım 2024 tarihli haber bülteninde, Türkiye'nin iklime yönelik çabaları ve uluslararası ilişkilerde atılan adımlar ön plana çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devam eden COP29 Zirvesi'ni değerlendirirken Türkiye'nin Akdeniz Havzası'ndaki kritik konumuna dikkat çekti. Bakan, 2053 hedefleri doğrultusunda projelerin hızla ilerlediğini söyledi.

Hollanda'da İsyan ve Yargı Talepleri

Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, İsrailli taraftarların kışkırtıcı davranışlarına karşı yargı süreçlerinin başlatılmasını talep etti. Parti sözcüsü Sheher Khan, olayların belediye yönetimi tarafından yeterince ciddiye alınmadığını belirterek, gözaltına alınan İsrail vatandaşlarının yargılamalarının burada yapılmasını istedi.

ABD'den Diplomatik Çaba

Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jeffrey Sachs, eski Başkan Trump'a, savaşların sona erdirilmesi için Türkiye ile diplomasi yürütme çağrısında bulundu. Sachs, Filistin'in bağımsızlığı için uluslararası toplumun taleplerinin önemine vurgu yaptı.

Tarımda İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarım işbirliği, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov tarafından detaylandırıldı. İki ülke, iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışıyor.

Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Cubeyr, Türkiye ile ilişkilerin derinliğini ve kapsamını öne çıkardı ve iki ülke arasındaki ekonomik, enerji ve askeri işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Deprem Bölgesinde Gayrimenkul Hareketliliği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen 11 ildeki konut satışları, bu yılın 10 ayında 149 bin 623'e ulaştı. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, yapıların tamamlanmasıyla satışların daha da hızlanacağını belirtti.

Mühendislikte Geleceğe Yatırım

ULAK Haberleşme, kablosuz iletişim alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendisler için yeni bir program başlattı.

Türkiye’nin Elektrikli Araç Hedefi

2024-2028 stratejik planına göre, Türkiye’nin elektrikli araç şarj soketi hedefi 100 bine ulaşacak.

Trendyol Süper Lig'de Rakamlar

Trendyol Süper Lig'de bir galibiyetin getirisi 4,95 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, bazı takımların mağlubiyet yaşamaması dikkat çekiyor.

Milli Maç Heyecanı Kayseri'yi Sardı

Kayseri, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile yapılacak maç için hazırlık sürecine girdi. Stat Müdürü Ali Yılmaz, heyecan içinde olduklarını belirtti.

Bütün bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini, iç dinamiklerini ve spor alanındaki heyecanını gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.