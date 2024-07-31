Gündeme Dair Önemli Gelişmeler

GÜNDEM / 31 Temmuz 2024

Yerel Gelişmeler

Anadolu Ajansı | Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk | Tarih: 6 Nisan 1920

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 11:00'de partisinin il başkanlığını ziyaret edecek ve ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapacak. (Eskişehir/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, saat 10:30'da parti genel merkezinde belediyelerin sosyal güvenlik ve vergi borçları hakkında basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye İstatistik Kurumu, saat 10:00'da haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını saat 21:00'de duyuracak. (Washington/21.00)

Dünya Diplomasisi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen bir saldırıda öldürülmesi ile ilgili gelişmeler izleniyor. (Tahran/Kudüs)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültürel Aktiviteler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2024 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini saat 10:00’da Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklayacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sportif Faaliyetler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da, 5 kategoride 6 milli sporcu mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların müsabakalarını izlemek üzere saat 10:00'da orada olacak. (Paris/10.00-21.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu için Ruzomberok ile yapacakları rövanş maçı öncesi saat 17:00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. (Trabzon/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ruzomberok'un Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir oyuncusu, Trabzonspor maçı öncesinde saat 19:00'da Papara Park'ta basın toplantısı yapacak. (Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

RAMS Başakşehir'in Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, San Marino'da La Fiorita ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi rövanşı öncesi saat 19:30'da basın toplantısı gerçekleştirecek. (San Marino/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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