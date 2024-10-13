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Gündüz Vassaf, Arter Kütüphane Söyleşileri'nde Sanat ve Edebiyatı Ele Aldı

Yazar Gündüz Vassaf, Arter Kütüphane Söyleşileri'nde sanatın ve edebiyatın bağlarını irdeledi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:29
Gündüz Vassaf, Arter Kütüphane Söyleşileri'nde Sanat ve Edebiyatı Ele Aldı

Gündüz Vassaf, Arter Kütüphane Söyleşileri'ne Katıldı

Ünlü yazar ve psikolog Gündüz Vassaf, Arter’de gerçekleştirilen "Kütüphane Söyleşileri" adlı etkinlik serisinin üçüncü konuğu oldu. Vassaf, edebiyat ve sanat arasındaki zengin etkileşimleri yeni bakış açılarıyla ele aldı.

Ressamın İsyanı ve Sanat Üzerine Düşünceler

Etkinlikte Vassaf, 7 yıl süren emekle yazdığı "Ressamın İsyanı" adlı romanının yanı sıra İtalyan ressam Caravaggio'nun sanat anlayışını da değerlendirdi. Vassaf, "Yavaş seyahat" kavramından yola çıkarak, Roma'daki deneyimlerini paylaştı. "Bir gün tek bir yerde oturayım," dedim; seri bir gezintiden ziyade, bir öyküdeki gibi derinlemesine bir gözlem deneyimi istedim," diyerek, sanatın yavaş ve detaylı bir keşif gerektirdiğini vurguladı.

Caravaggio ve Eserleri Üzerine Derinlemesine Analiz

Vassaf, Caravaggio’nun eserlerini anlamanın zorluğuna dikkat çekti. "Büyük müzelerde en çok ziyaret edilen eserler genellikle ilk salonlarda yer alıyor. Bir süre sonra o resimlere ve kendime haksızlık ettiğimi fark ettim," diyerek ziyaretçi alışkanlıkları hakkında da yeni bir perspektif sundu.

Konuşmasında, Caravaggio’nun yaşamı ve yaşadığı zorluklara da değinen Vassaf, "Düelloya katılmasının ardından hayatı tehlikeye girdi. Her gittiği yerde bir eser bırakmasını, içsel bir dürtü ve tutku sebebiyle yaptığını belirtti. Ayrıca, yeni kitabı üzerine de ipuçları vererek, Neandros adasında bir destan yazmakta olduğunu açıkladı.

Etkinlik Sonrası Katılımcılardan Gelen Sorular

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen yazar Süreyyya Evren, katılımcılara, genç yaşta vefat eden soprano Zehra Yıldız ile ilgili kitabından bir bölüm okudu. Soru-cevap kısmında Vassaf, dinleyicilerin sanata ve yazarlık süreçlerine dair merak ettiklerini yanıtlayarak etkinliğe katılanların zihinlerinde derin izler bıraktı.

Bu anlamlı sohbet, katılımcılara sanat ve edebiyatın ilişkisinin derinliklerini yeniden değerlendirme fırsatı sunarak etkileyici bir deneyim yaşattı.

Yazar ve psikolog Gündüz Vassaf (sol 2), Arter'de, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları...

Yazar ve psikolog Gündüz Vassaf (sol 2), Arter'de, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılmak amacıyla düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" başlıklı konuşma serisine katıldı.

Yazar ve psikolog Gündüz Vassaf (sol 2), Arter'de, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları...

Yazar ve psikolog Gündüz Vassaf (sol 2), Arter'de, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılmak amacıyla düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" başlıklı konuşma serisine katıldı.

Yazar ve psikolog Gündüz Vassaf (sol 2), Arter'de, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları...

Yazar ve psikolog Gündüz Vassaf (sol 2), Arter'de, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılmak amacıyla düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" başlıklı konuşma serisine katıldı.

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