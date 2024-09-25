Güneş Paneli Teşviklerinde Yerlileşme Zorunluluğu

Yerli Üretim Koşulu ile Güneş Paneli Teşvikleri

Güneş enerjisi yatırımlarıyla ilgili yeni düzenlemeler, yerlileşme sürecini teşvik ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, 28 Şubat 2025 tarihinden önce tamamlama vizesi müracaatı yapılmayan güneş panelleri, yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan üretildiği takdirde teşvik belgesi kapsamına girmeyecek.

Yerli Güneş Hücreleri Zorunluluğu

Bu yeni düzenleme, yurt içindeki güneş enerjisi yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle, yurt dışından temin edilen güneş panelleri ve taşıyıcı sistemler için 28 Şubat 2025 tarihinden önceki sürede yapılacak müracaatlar dışında kalan yatırımlar için bu şart getirildi.

Yürürlük Tarihi

Tebliğin yürürlüğe gireceği tarih ise 24 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren, yerdeki ilk adımları atarak güneş enerjisi sektöründe yerli üretimi artırmayı hedefliyor.