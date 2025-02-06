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Güney Afrika, 3 Yılda Altyapıya 51 Milyar Dolar Yatıracak

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Güney Afrika'nın gelecek 3 yılda altyapı için 51 milyar dolar ayıracağını açıkladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:38
Güney Afrika, 3 Yılda Altyapıya 51 Milyar Dolar Yatıracak

Güney Afrika'nın Altyapı Yatırım Planı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, hükümetin önümüzdeki 3 yılda toplam 51 milyar dolar değerinde altyapı harcaması yapmayı planladığını duyurdu. Ramaphosa, yıllık ulusa sesleniş konuşması sırasında (SONA), ülkenin kısa ve orta vadeli politika planlarını detaylandırdı.

Altyapı Çalışmaları ve Hedefler

Hükümetin bu 51 milyar dolarlık bütçesinin su, ulaşım, sağlık ve enerji alanlarına yönelik altyapı yatırımları için kullanılacağını belirten Ramaphosa, bu rakama kamu iktisadi kuruluşlarının yapacağı 20 milyar dolarlık yatırımın da dahil olduğunu aktardı.

İstihdam ve Yoksullukla Mücadele

Ramaphosa, istihdam yaratmanın ve yoksulluğu azaltmanın hükümetin stratejik önceliği olduğunu vurgulayarak, siyahi küçük işletme sahiplerine önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık 1 milyar dolar'ın üzerinde finansal destek sağlanacağını ifade etti.

Elektrik Krizi ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Son yıllarda ciddi bir elektrik krizi ile mücadele eden Güney Afrika'da, Mart 2024'ten itibaren 300 günden fazla elektrik kesintisi yaşanmayacağını belirtti. Ramaphosa, "Şebekeye daha fazla yenilenebilir enerji bağlamak için iletim şebekemize özel sektör yatırımı seferber edeceğiz" dedi.

Her yıl, Ulusal Meclisin açılışı öncesinde düzenlenen SONA etkinliği, devletin üst düzey yetkilileri ve ülkede görevli büyükelçilerin katılımıyla gerçekleşmektedir.

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