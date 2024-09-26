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Güney Afrika, Apartheid Döneminde Ölen 42 Milisin Kalıntılarını Teslim Aldı

Güney Afrika, apartheid mücadelesinde yaşamını yitiren 42 milisin kalıntılarını geri aldı, müzede bir tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:41
Güney Afrika, Apartheid Döneminde Ölen 42 Milisin Kalıntılarını Teslim Aldı

Güney Afrika, Sürgündeki Milis Kalıntılarını Teslim Aldı

Güney Afrika, apartheid döneminde sürgün hayatı yaşayan, komşu Zimbabve ve Zambiya'da yaşamını yitiren 42 milisin kalıntılarını teslim aldı. Tepetaklak olan apartheid yönetimine karşı mücadele eden bu milislerin kalıntıları, Waterkloof Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenen özel bir törenle geri alındı.

Tören ve Katılımcılar

Törene, Güney Afrika hükümeti yetkilileri ve hayatını kaybedenlerin aileleri katılım gösterdi. Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kalıntıların geri gönderilmesinin "Direniş ve Kurtuluş Mirası Rotası Projesi" (RLHR) çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Direniş ve Kurtuluş Mirası Rotası Projesi

Ramaphosa, "RLHR, ülkemizin özgürlük mücadelesinin önemini anmak ve bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için oluşturulmuş bir ulusal hafıza projesidir," açıklamasında bulundu. Aynı zamanda yarın, başkent Pretoria'daki Özgürlük Parkı Miras Alanı ve Müzesi'nde "eve dönüş" ismiyle özel bir törenin de yapılacağı bildirildi.

Kalıntılar ve Kimlikler

Güney Afrika hükümeti, Lesotho, Etiyopya, Tanzanya, Angola ve Rusya'daki Güney Afrikalıların kalıntılarının da iade sürecinde olduğunu duyurdu. Geri dönen kalıntılardan biri, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) eski Genel Sekreteri Avukat Duma Nokwe'ye aitken, diğer bir isim de 1980'lerde Zimbabve'de ölen Pan-Afrika Kongresi (PAC) kurucu üyelerinden Edwin Letsholo Makoti olarak kaydedildi.

Ayrıca, 1994'te sona eren apartheid sistemi öncesinde, pek çok kişi silahlı mücadele eğitimi almak amacıyla Zimbabve ve Zambiya'ya gitmiş ve buralarda hayatlarını kaybetmişti. Bu kişiler, o ülkelerde defnedilmişti.

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