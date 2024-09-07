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Güney Afrika Çitalarının Korunmasında Sivas Kangalları Devrede

Sivas kangalları, Güney Afrika'daki çita avlarını engelleyerek çiftçilere de destek oluyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:12
Güney Afrika Çitalarının Korunmasında Sivas Kangalları Devrede

Güney Afrika'daki Çita Koruma Çabaları

Güney Afrika'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çitaların korunması amacıyla yapılan çalışmalar hız kazanıyor. Çita Koruma Vakfı, 2012 yılında Türkiye’den getirilen Sivas kangallarını çiftlik sahiplerine ücretsiz olarak dağıtarak, hem çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan koruyor hem de çitaları çiftçilerin avı olmaktan kurtarıyor.

Çitaların Tehdit Altındaki Durumu

Bir zamanlar Anadolu'nun geniş coğrafyalarında yaşayan çitalar, günümüzde çoğunlukla Afrika'nın güney ve doğu bölgelerinde görülmektedir. Çitalar, hızlı avlanma yetenekleri ile tanınsalar da, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyalar. Bunun önemli nedenlerinden biri, çiftçilerin hayvanlarını koruma çabasıyla çitaları avlamasıdır. Her yıl birçok çita, savunmasız durumda olan çiftçiler tarafından hedef alınıyor.

Sivas Kangalları'nın Rolü

Sivas kangalları, dünyanın en iyi çoban köpekleri arasında yer almakta ve çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan koruma görevini üstleniyor. Çita Koruma Vakfı, bu kangalları yetiştirip, çiftliklere dağıtarak çitaların korunmasına katkı sağlamakta.

"Bu köpekleri, çiftlik hayvanlarını leopar ve çita gibi yırtıcılardan korumak için kullanıyoruz."

Vakıfta çalışan hayvan aktivisti Tia, bu kangalların çiftlik hayvanlarıyla birlikte yetiştirilmekte olduğunu belirtiyor. Kangallar, tehdit algıladıklarında havlayarak yırtıcı hayvanları uzaklaştırıyor. Çiftçilere, ilk yıl veteriner giderleri de karşılanarak köpekler ücretsiz dağıtılıyor. Bunun karşılığında çiftçiler, çitaları vurmayacaklarına dair sözleşme imzalıyorlar.

İyileşen Çiftlik Durumu

Tia, kangal programının, çiftçilerin kayıplarını önemli ölçüde azalttığını vurguluyor. "Çiftçiler, her yıl hayvanlarının yüzde 30 ila 40'ını kaybediyordu. Bu program sayesinde neredeyse hiç kayıp yaşamıyorlar ve bunun için çok mutlular."

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