Güney Afrika Cumhurbaşkanı BRICS'in Büyümesine Güvendi

Cyril Ramaphosa, BRICS'in genişlemesinin getirdiği fırsatları vurguladı ve Rusya ile ilişkilerin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:29
Güney Afrika Cumhurbaşkanı BRICS'in Büyümesine Güvendi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı BRICS’in Büyümesini Destekliyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır’ın BRICS bloğuna katılmasının ardından organizasyonun büyümeye devam edeceğinden emin olduklarını ifade etti.

Kazan'da Önemli Görüşme

Güney Afrika'nın resmi haber ajansı SA News’a göre, Ramaphosa, Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi için Kazan’a geldi ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Bu görüşmede, genişletilmiş BRICS’in sunacağı fırsatları değerlendirdi.

Rusya ile İlişkiler

Ramaphosa, Rusya’ya duyduğu güveni dile getirerek, “Apartheid ile mücadelemizde bizi destekleyen Rusya’yı değerli bir müttefik ve dost olarak görüyoruz.” dedi. Zirve’de BRICS’e katılan yeni ülkelerin sağladığı fırsatlara dikkat çekti.

Gelecek Hedefler

Ramaphosa, Putin’e, 29 Mayıs seçimlerinden sonra iktidara gelen Ulusal Birlik Hükümeti’nin yeni politikalarını ve Güney Afrika’nın politik açıdan istikrar kazanması yolunda attığı adımları anlatma fırsatı bulacaklarını belirtti.

BRICS’in Etkisi

Genişleyen BRICS’in dünya nüfusunun %43’ünü ve küresel gayri safi milli hasılanın %35’ini oluşturduğunu vurgulayan Ramaphosa, bu organizasyonun Güney Afrika’nın sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunarak karşılıklı faydaya dayalı işbirliği geliştirme fırsatları sunduğunu kaydetti.

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