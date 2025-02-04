DOLAR
35,92 -0,01%
EURO
37,33 0,02%
ALTIN
3.284,5 -0,02%
BITCOIN
3.516.228,64 0,95%

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Trump ile Arazi Yasası Tartışmasını Dindirmek İçin Musk'ı Aradı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yeni arazi yasası tartışmaları için Elon Musk ile görüştü. Trump, durumu eleştiriyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:02
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Trump ile Arazi Yasası Tartışmasını Dindirmek İçin Musk'ı Aradı

Güney Afrika Cumhurbşakanı Ramaphosa, Elon Musk ile Arazi Yasası Üzerine Görüştü

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkedeki yeni arazi yasası ile ilgili ABD ile yaşanan gerginlik üzerine Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramaphosa'nın Açıklamaları

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramaphosa'nın, yeni arazi yasası konusunda ABD yönetimi ile yaşanan tartışmaları çözmek amacıyla Musk ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşme sırasında Ramaphosa, "Güney Afrika Anayasası'nda yer alan hukukun üstünlüğü, adalet, hakkaniyet ve eşitliğe saygı değerlerini yineliyoruz." dedi.

Trump'tan Sert Tepki

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Cyril Ramaphosa'nın 24 Ocak'ta imzaladığı "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası"nın toprakların yeniden dağıtımına yönelik tartışmalara neden olduğunu belirtti. Trump, yasaya dayanarak "topraklara el konulduğu" ve belirli gruplara "çok kötü" muamele yapıldığı gerekçesiyle Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağını açıkladı.

Güney Afrika Hükümeti'nin Yanıtı

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı ise yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe derin bağlılıklarını vurgulayarak, "Güney Afrika hükümeti hiçbir araziye el koymamıştır." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5 Şubat 2025 Gündemi: Meclis Toplantıları ve Spor Müsabakaları
2
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Viyana'da 30 Bin Kişilik Gösteri, Aşırı Sağcı FPÖ'ye Karşı Protesto Düzenlendi
4
İsveç'te Okula Yönelik Silahlı Saldırıda Yaklaşık 10 Kişi Hayatını Kaybetti
5
B'Tselem: İsrail Polisi Filistin Köyüne Saldırıya Göz Yumdu
6
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki Okul Saldırısına Taziye Mesajı
7
Irak'ta Vali ve Siyasi Liderlerden Yüksek Mahkeme Kararına Tepki Gösterildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!