Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Trump ile Arazi Yasası Tartışmasını Dindirmek İçin Musk'ı Aradı

Güney Afrika Cumhurbşakanı Ramaphosa, Elon Musk ile Arazi Yasası Üzerine Görüştü

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkedeki yeni arazi yasası ile ilgili ABD ile yaşanan gerginlik üzerine Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramaphosa'nın Açıklamaları

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramaphosa'nın, yeni arazi yasası konusunda ABD yönetimi ile yaşanan tartışmaları çözmek amacıyla Musk ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşme sırasında Ramaphosa, "Güney Afrika Anayasası'nda yer alan hukukun üstünlüğü, adalet, hakkaniyet ve eşitliğe saygı değerlerini yineliyoruz." dedi.

Trump'tan Sert Tepki

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Cyril Ramaphosa'nın 24 Ocak'ta imzaladığı "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası"nın toprakların yeniden dağıtımına yönelik tartışmalara neden olduğunu belirtti. Trump, yasaya dayanarak "topraklara el konulduğu" ve belirli gruplara "çok kötü" muamele yapıldığı gerekçesiyle Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağını açıkladı.

Güney Afrika Hükümeti'nin Yanıtı

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı ise yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe derin bağlılıklarını vurgulayarak, "Güney Afrika hükümeti hiçbir araziye el koymamıştır." ifadesini kullandı.