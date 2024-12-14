Güney Afrika'da 2024'te 600'den Fazla Çocuk Yetersiz Beslenme Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Yetersiz Beslenme Alarm Veriyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024 yılı itibarıyla 600'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkedeki gıda yetersizliğine bağlı çocuk ölümlerine ilişkin bilgileri, Sağlık Bakanı Aaron Motsoaledi Ulusal Meclis'e verdiği yanıtta paylaştı.

Yöresel Etkiler ve Gıda Güvensizliği

Motsoaledi, yetersiz beslenme kaynaklı çocuk ölümlerinin en çok KwaZulu-Natal eyaletinde görüldüğüne dikkat çekti. Bu eyaleti, Limpopo, Doğu Cape ve Gauteng eyaletleri izliyor. Güney Afrika Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, 63 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 40 milyon kişinin gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Tarım İhracatı Rekor Kırıyor

Öte yandan, Güney Afrika’nın tarım ürünü ihracatı geçtiğimiz yıl 13,2 milyar dolar ile rekora ulaştı. Ülke, kıtanın önde gelen gıda ihracatçılarından biri olmasına rağmen, içindeki gıda yetersizliği durumu ciddi bir sorun teşkil ediyor.