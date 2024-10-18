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Güney Afrika'da 6. Sosyal Adalet Zirvesi Gerçekleşti

Cape Town'da düzenlenen zirvede sosyal adalet ve açlık sorunları ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:58
Güney Afrika'da 6. Sosyal Adalet Zirvesi Gerçekleşti

Güney Afrika'da "6. Sosyal Adalet Zirvesi" Düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, Stellenbosch Üniversitesi ev sahipliğinde "6. Sosyal Adalet Zirvesi" gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki Artscape Tiyatrosu'nda, zirveye katılan konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, Stellenbosch Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Wim de Villiers ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Güney Afrika Temsilcisi Babagana Ahmadu bulunmaktadır.

Etkinlik Teması: Sıfır Açlık için Sosyal Adalet

Zirve, "Sıfır Açlık İçin Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" teması etrafında şekillendi. Africa'nın ve Güney Afrika'nın önde gelen akademisyenleri ile birçok uzman bu etkinlikte açlık, gıda güvenliği, evsizlik, sosyal adaletsizlik ve cinsiyet eşitsizliği gibi önemli konuları masaya yatırdı.

Birleşmiş Milletler Hedefleri

Dünyada 828 milyon insanın etkilediği açlık sorununun 2030 yılına kadar sona erdirilmesine yönelik olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin Katkıları

Etkinlikte Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş da söz aldı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kandaş, Türkiye'nin BM'nin 2030 Gündemi çerçevesinde yürütmüş olduğu projeleri aktardı. Kandaş; "Türkiye, BM'nin sosyal kalkınma hedeflerini 11. Ulusal Kalkınma Planı sürecine dahil ederek, insani temelli bir kalkınma politikası izliyor," dedi.

Büyükelçi Kandaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Güney Afrika’da tamamlanan projeleri de anlattı. Bu projeler arasında okullarda sera ve sebze bahçesi yapımı, prefabrik mutfak bağışı, okul bahçelerine meyve ağaçları dikimi ve su arıtma tesisleri gibi gıda güvenliği hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalar yer almakta.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Stellenbosch Üniversitesi organizasyonunda "6....

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Stellenbosch Üniversitesi organizasyonunda "6. Sosyal Adalet Zirvesi" düzenlendi. Şehir merkezindeki Artscape Tiyatrosu'da, zirve kapsamında "Sıfır Açlık İçin Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, Stellenbosch Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Wim de Villiers, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Güney Afrika Temsilcisi Babagana Ahmadu ile Güney Afrika ve dünya genelinden çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı.

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