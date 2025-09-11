Güney Afrika'da 7 Çinliye 20'şer Yıl Hapis: 91 Malavili Zorla Çalıştırıldı

Güney Afrika'da 7 Çinli, 91 Malaviliyi tekstil fabrikasında zorla çalıştırmaktan 160 suçtan 20'şer yıl hapse mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 18:23
91 Malavili düzensiz göçmeni zorla çalıştırma suçlamasıyla ağır ceza

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Gauteng Yüksek Mahkemesi'nde yargılanan 7 Çinli, yasa dışı yollarla ülkeye getirip tekstil fabrikasında çalıştırdıkları 91 Malavili düzensiz göçmen nedeniyle 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sürecinde sanıkların 160 farklı suçtan yargılandığı, suçlamalar arasında insan ticareti, çocuk işçiliği ve çeşitli iş kanunu ihlallerinin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma bulgularına göre sanıklar, Johannesburg'un Village Deep bölgesinde kurdukları yasa dışı fabrikada, aralarında 14 yaşında çocukların da bulunduğu göçmenleri haftada 7 gün, düşük ücretlerle ve insanlık dışı koşullarda çalıştırdı.

Mahkeme Başkanı Yargıç David Mhango, kararında suçların ciddiyetine dikkat çekerek insan ticareti, adam kaçırma ve köleliğin bir mahkemenin ele alabileceği en ağır suçlar arasında olduğunu vurguladı.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Nomakhosazana Meth ise yaptığı açıklamada hükümet kurumlarının işbirliğini överek, kararın iş kanunlarına uymayanlara güçlü bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

