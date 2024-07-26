Güney Afrika'da 95 Libyalı Askeri Eğitim İddiasıyla Gözaltına Alındı

Güney Afrika'da Kontrol Altına Alındılar

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı askeri eğitim aldıklarından şüphelenilen 95 Libya vatandaşı, özel bir güvenlik şirketine ait bir kampta gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Mpumalanga Eyaleti Polisi Sözcüsü Donald Mdluli, düzenlenen operasyonda Masoyi bölgesindeki bir çiftlikte bulunan kampa baskın yapıldığını ve Libya uyruklu 95 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mdluli, bu kişilerin kampta askeri eğitim almış olabileceklerini ve göçmen yasalarını ihlal etmiş olabileceklerine dair bulgular bulunduğunu vurguladı. "Bu kamp, Özel Güvenlik Endüstrisi Düzenleme Kurumu (PSiRA) tarafından güvenlik eğitimi için ayrılmış durumda, ancak şu anki görünümüne göre burası bir askeri üs gibi duruyor," dedi.

Suç ve Sorgulama Süreci

Gözaltına alınan kişilerin bölgede başka suçlara karışmış olabileceği hakkında da bilgi veren Mdluli, 95 Libyalının şu anda sorgulanmak üzere gözaltında tutulduğunu ifade etti.

Vize Durumu

Güney Afrika Polis Sözcüsü Athlenda Mathe, 95 Libyalının nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak için öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini aktardı.