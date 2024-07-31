Güney Afrika'da 95 Libyalı Vatandaş Tutuklandı

Güney Afrika'da 95 Libyalı Askeri Eğitim Suçlamasıyla Tutuklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, özel bir güvenlik şirketine ait bir kamp alanında yasa dışı askeri eğitim aldıkları iddiasıyla 26 Temmuz 2023'te gözaltına alınan 95 Libyalı vatandaş tutuklandı.

Cezai Süreç Başladı

Mpumalanga eyaletinde, White River Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, bu kişilerin "göçmen yasasını ihlal etmek" ve "yalan beyan vermekle" suçlandıkları açıklandı. Hakim, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar vererek, davayı 5 Ağustos tarihine erteledi.

İddialar ve Gelişmeler

Ulusal basında yer alan haberlere göre, tutuklanan Libyalıların, Libyalı bir iş insanının güvenlik korumalığını yapmak üzere Güney Afrika'ya geldikleri belirtildi. Ancak sanıklar, göreve başladıkları iş insanından yaklaşık 1 aydır haber alamadıklarını ve maddi sıkıntı çektiklerini vurguladılar. Bu durumun, kampta bulunan battaniyeleri satmak zorunda kalmalarına neden olduğu ifade edildi.

Polisin Operasyonu ve Gözaltılar

26 Temmuz'da Güney Afrika polisi, Mpumalanga eyaletindeki White River kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte yasa dışı askeri eğitim yapıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenledi. Bu baskın sonucunda Libya uyruklu 95 kişi gözaltına alındı. Polisi açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin nisan ayında güvenlik eğitimine katılmak için öğrenci vizesiyle Güney Afrika'ya giriş yaptıkları belirtildi. Sonuç olarak, Güney Afrika'daki bu olay, bölgedeki güvenlik ve göçmen yasaları açısından önemli bir tartışma başlattı.