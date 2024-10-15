Güney Afrika'da Aile İçi Şiddet: 5 Ölü

Güney Afrika'da Aile İçi Şiddet Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen trajik bir aile içi şiddet olayında, iki çocuk da dahil olmak üzere beş kişi hayatını kaybetti. Olay, Benthany kasabasında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, 33 yaşındaki bir şüpheli, evde misafir ağırlayan annesine saldırdıktan sonra bıçakla amcasını da yaraladı. Amcasına müdahale eden şahıs, daha sonra evde bulunan iki küçük kızı, 2 ve 6 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü.

Kurbanlar ve Yaralılar

Açıklamada, "Kana susamış" olarak tanımlanan şüphelinin ciddi yaralanmalara neden olduğu, ayrıca engelli bir kadını ve evde bulunan bir diğer yaşlı kadını da bıçaklayarak öldürdüğü ifade edildi. Ancak, zanlının annesi ve 4 yaşındaki bir çocuğun olaydan ağır yaralı kurtulduğu bildirildi.

Şüphelinin Kaçışı ve Güvenlik Önlemleri

Şüphelinin kız kardeşinin 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte güvenli bir yere kaçmayı başardığı kaydedildi. Bu olay, aile içi şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.