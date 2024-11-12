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Güney Afrika'da Dini Hizmet İçin Gönderilen Ebubekir Efendi, 144. Yılında Anıldı

Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin vefatının 144. yılında anma etkinliği gerçekleştirildi. Güney Afrika'daki katkıları ve mirası gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:25
Güney Afrika'da Dini Hizmet İçin Gönderilen Ebubekir Efendi, 144. Yılında Anıldı

140. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli alimi Ebubekir Efendi, vefatının 144. yılı dolayısıyla anıldı. 1862'de Sultan Abdülaziz tarafından Güney Afrika'nın Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için gönderilen Ebubekir Efendi, 17 yıl boyunca bu görevi başarıyla sürdürmüştür. Anma programı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlendi.

Programın Ayrıntıları

Etkinliğe, Vali Mustafa Çiftçi, eski Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Çiftçi, yaptığı konuşmada, Erzurumlu Ebubekir Efendi’nin hem Türkiye hem de Güney Afrika'daki kültürel mirasına dikkat çekerek, "Böylesine önemli bir alimin Erzurumlu oluşu gurur verici," dedi.

Ebubekir Efendi’nin Mirası

Vali Çiftçi, eğitim ve insan hakları konularında büyük bir lider olan Ebubekir Efendi’nin anısının her zaman yaşatılması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, hafızlar için hizmete giren Daru'l Huffaz Medresesi’ne isminin verilmiş olduğunu belirtti. Eski bakan Ebrahim Patel, Ebubekir Efendi’nin hayatı boyunca topluma sağladığı katkılara ve özellikle kadınların eğitimine yaptığı katkılara değindi.

Türkiye-Güney Afrika İlişkileri ve Gelecek Adımlar

Patel, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi gerektiğinin altını çizerken, Filistin davasına da dikkat çekti. Rektör Hacımüftüoğlu, Afrika ile işbirliğini artırmak amacıyla üniversitelerinde bir Afrika Araştırmaları Merkezi kurulacağını açıkladı. Hacımüftüoğlu, "Ebubekir Efendi ve eserlerini daha iyi tanıdıkça, ondan alacağımız dersleri pekiştiriyoruz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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