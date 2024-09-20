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Güney Afrika'da Foklarda Kuduz Salgını Tespit Edildi

Güney Afrika'da bilim insanları, foklarda kuduz virüsünün yayıldığını bildirdi. Bu durum deniz memelileri için ilk kez gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:49
Güney Afrika'da Foklarda Kuduz Salgını Tespit Edildi

Güney Afrika'da Kuduz Salgını Üzerine Önemli Tespitler

Güney Afrika'nın bilim camiası, foklarda kuduz virüsünün varlığını tespit ettiklerini ve bunun deniz memelileri arasında yayılmasının ilk kez kaydedildiğini duyurdu.

İlk Belirtiler ve Ölümler

Devlet veterineri Lesley van Helden, kıyı bölgelerinde ölü bulunan 24 Güney Afrika kürklü fokta kuduz virüsünün tespit edildiğini aktardı. Helden, deniz memelileri arasında böyle bir virüs yayılımı yaşandığını daha önce kayda geçirmediklerini belirtti. Bu durum, bilim dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

İlk Vaka: Fok Tarafından Isırılan Bir Köpek

Yetkililer, Cape Town'da bir köpeğin bir fok tarafından ısırılmasının ardından, haziran ayında Cape kürklü foklarının kuduz virüsü taşıdığına dair ilk bulgulara ulaştı. Köpeğe hastalığın bulaşmasının ardından, 2021'den bu yana toplanan 135 fok ölüsünden alınan beyin örnekleri üzerinde kuduz testleri yapıldı. Yenilikçi araştırmalar sonucunda 20 yeni örneğe de ulaşıldı ve bu örneklerde de pozitif sonuçlar elde edildi.

Kuduzun Yayılma Süreci ve Bilimsel Araştırmalar

Yetkililer, Ağustos 2022'de toplanan bir fok ölüsünden elde edilen sonuçların da pozitif çıkmasının, kuduzun fok popülasyonunda en az iki yıldır var olduğunu göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda, bilim insanları kuduzun foklara nasıl geçtiğini, tür içinde ne denli yayıldığını ve bu durumun kontrol altına alınabilmesi için hangi önlemlerin alınabileceğini araştırmaya devam ediyor. Güney Afrikalı yetkililer, uluslararası uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak sorunun çözümündeki adımlarını atıyor.

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