Güney Afrika'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Tamamlandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı, 20-21 Şubat tarihlerinde Johannesburg'da sona erdi. Güney Afrika, bu yıl G20 Dönem Başkanlığı görevini ilk kez üstlenirken, bu süreci "dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik" temasıyla sürdürdü.

Toplantıda Gündem Maddeleri

Toplantının gündeminde, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi acil uluslararası ve bölgesel konular öne çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'nın toprak kamulaştırma yasası gerekçesiyle toplantıya katılmadı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Rusya'yı eleştirerek, Salonda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepki gösterip salonu terk etmesine yol açtı.

İkili Görüşmeler ve Türkiye'nin Tutumu

Bakan Hakan Fidan, toplantı kapsamında Güney Afrikalı, Çinli, Rus, Japon, İspanyol, Kanadalı, Cezayirli ve Singapurlu mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, oturumlarda Türkiye'nin uluslararası konular üzerindeki tutumunu dile getirdi.

Türkiye'nin G20 İçindeki Rolü

Türkiye, G20'nin küresel ekonomik işbirliği ve eş güdüm açısından önemli bir platform olduğunu vurguluyor. 2015'teki dönem başkanlığı sırasında, G20 gündemine önemli siyasi konuları taşımıştı. O dönem terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi meseleler, G20 Liderler Zirvesi'nde ele alındı.

Güney Afrika'nın G20 Dönem Başkanlığı Amaçları

Güney Afrika, 1 Aralık 2024 tarihlerinde Brezilya'dan devraldığı G20 Dönem Başkanlığında afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmeyi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğini sağlamayı ve adil enerji geçişine finansman sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallere erişim sağlanması da önemli bir öncelik olarak belirtiliyor.