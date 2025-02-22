Güney Afrika'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Tamamlandı

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantının detayları ve önemli tartışmalar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 01:08
Güney Afrika'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Tamamlandı

Güney Afrika'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Tamamlandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı, 20-21 Şubat tarihlerinde Johannesburg'da sona erdi. Güney Afrika, bu yıl G20 Dönem Başkanlığı görevini ilk kez üstlenirken, bu süreci "dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik" temasıyla sürdürdü.

Toplantıda Gündem Maddeleri

Toplantının gündeminde, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi acil uluslararası ve bölgesel konular öne çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'nın toprak kamulaştırma yasası gerekçesiyle toplantıya katılmadı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Rusya'yı eleştirerek, Salonda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepki gösterip salonu terk etmesine yol açtı.

İkili Görüşmeler ve Türkiye'nin Tutumu

Bakan Hakan Fidan, toplantı kapsamında Güney Afrikalı, Çinli, Rus, Japon, İspanyol, Kanadalı, Cezayirli ve Singapurlu mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, oturumlarda Türkiye'nin uluslararası konular üzerindeki tutumunu dile getirdi.

Türkiye'nin G20 İçindeki Rolü

Türkiye, G20'nin küresel ekonomik işbirliği ve eş güdüm açısından önemli bir platform olduğunu vurguluyor. 2015'teki dönem başkanlığı sırasında, G20 gündemine önemli siyasi konuları taşımıştı. O dönem terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi meseleler, G20 Liderler Zirvesi'nde ele alındı.

Güney Afrika'nın G20 Dönem Başkanlığı Amaçları

Güney Afrika, 1 Aralık 2024 tarihlerinde Brezilya'dan devraldığı G20 Dönem Başkanlığında afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmeyi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğini sağlamayı ve adil enerji geçişine finansman sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallere erişim sağlanması da önemli bir öncelik olarak belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başlatmayı Planlıyor
2
Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri, 'Aksa'dan Vazgeçmeyeceğim' Dedi
3
İstanbul'da Kış Koşullarında Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
4
Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill, Aziz Patrick Günü Etkinliklerini Boykot Edecek
5
İzmir'de Kaybolan Çoban İçin Arama Kurtarma Operasyonu
6
Trump: 'Ukrayna'da Anlaşma İçin Şansımız Var!'
7
Hamas: İsrail Ordusu, Bibas Ailesinin Ölümünde Sorumluluktan Kaçıyor

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!