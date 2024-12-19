Güney Afrika'da Gıda Zehirlenmesi: 38 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Gıda Krizi: 38 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şubat ayından bu yana gıda zehirlenmesi nedeniyle 38 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Afrika polisinin yaptığı açıklamada, bu zehirlenmelerin çoğunun Gauteng eyaletindeki 'spaza' adındaki yerel bakkallarda satılan bozuk ürünlerden kaynaklandığı vurgulandı.

Hayatını Kaybedenler ve Tutuklamalar

Yapılan açıklamalara göre, toplamda 41 kişinin gıda zehirlenmesine bağlı yaşamını yitirdiği belirtilirken, konuyla ilgili olarak 3 kişinin tutuklu yargılandığı bilgisi paylaşıldı.

Ürünlerin Kaynağı ve Hükümet Önlemleri

Hükümet yetkilileri, bu zehirlenmelerin büyük çoğunluğunun spazalardan temin edilen cips ve bisküvi gibi ürünlerden kaynaklandığını ifade etti. Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, bu bakkalların işletme ruhsatlarının yenilenmesi için son başvuru tarihinin 28 Şubat 2025'e uzatıldığını duyurdu.

Spaza Nedir?

'Spaza', Sotho dilinde argoda 'zula' anlamına gelmekte ve Güney Afrikalılar tarafından gecekondu mahallelerindeki küçük bakkalları tanımlamak için kullanılmaktadır. Genellikle yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen bu dükkanlar, son zamanlarda gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ülke gündeminin öncelikli meselelerinden biri haline geldi.

Ulusal Afet Durumu İlanı

Hükümet, gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek ve spazalar üzerindeki denetimi sıkılaştırmak amacıyla geçen ay ulusal afet durumu ilan etti. Spaza işletme ruhsatlarının yenilenmesi için tanınan 21 günlük süre 17 Aralık itibarıyla sona erdi.