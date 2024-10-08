Güney Afrika'da Gıda Zehirlenmesi: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

Johannesburg’da Trajik Olay

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde, ilkokul çağındaki 4 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olay, Gauteng Eyaleti Eğitim Departmanı tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Olayın Detayları

Olay, Soweto bölgesinde bulunan Karoba İlkokulu'nda 3 öğrenci ve Khauhelo İlkokulu'nda 1 öğrenci olmak üzere toplam 4 çocuğun gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. Açıklamaya göre, bu çocuklar, okul çevresindeki bir bakkaldan satın aldıkları atıştırmalıklar nedeniyle zehirlendi.

Diğer Etkileri ve Sağlık Durumu

Aynı atıştırmalıkları tüketen bir başka öğrencinin ise hâlâ yoğun bakımda olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yıllarda, Gauteng eyaletinde şubat ile eylül ayları arasında, 200’den fazla çocuk benzer gıda zehirlenmesi vakalarına maruz kalmış ve 6 çocuk maalesef hayatını kaybetmişti.

Sağlık Departmanından Açıklamalar

Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı, gıda zehirlenmelerinin özellikle gecekondu bölgeleri ve gayriresmi yerleşim alanlarında yaşayan çocuklar arasında daha sık görüldüğünü belirtti. Zehirlenme vakalarının çoğunun, bu yerleşim alanlarına yakın marketlerden alınan "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığı vurgulandı. Bu trajik olay, gıda güvenliğine dair önemli soruları gündeme getiriyor ve tarım, sağlık ve eğitim alanlarında daha fazla önlem alınması gerektiğini ortaya koyuyor.