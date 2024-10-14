DOLAR
34,24 0,11%
EURO
37,38 0,06%
ALTIN
2.916,95 0,06%
BITCOIN
2.258.696,29 -0,02%

Güney Afrika'da Gıda Zehirlenmesi Vakaları Artıyor

Johannesburg'da gıda zehirlenmesi nedeniyle ölen çocukların sayısı 6'ya yükseldi ve vakalar artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:38
Güney Afrika'da Gıda Zehirlenmesi Vakaları Artıyor

Güney Afrika'da Trajik Gıda Zehirlenmesi Olayı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde, geçtiğimiz hafta yaşanan gıda zehirlenmesi felaketi sonucunda hayatını kaybeden çocukların sayısı 6'ya ulaştı. Devlet televizyonu SABC tarafından yayımlanan habere göre, Soweto ilçesindeki ilkokul öğrencileri yerel bir bakkaldan aldıkları atıştırmalıklar yüzünden zehirlenmişti.

Hayatını Kaybedenler ve Tedavi Altındaki Çocuklar

İlk raporlar, 5 çocuğun gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini gösteriyordu. Ancak yoğun bakımda tedavi altında olan bir çocuğun daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Bölgedeki Diğer Zehirlenme Vakaları

Geçtiğimiz hafta, Johannesburg çevresindeki Batı Rand'de de 3 okulda yaşanan başka zehirlenme hadiselerinde 74 kız öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, bu yıl içerisinde şubat ile eylül ayları arasında, Johannesburg ve çevresinde 200'den fazla çocuğun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurduğu ve 6 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gauteng Sağlık Departmanından Açıklama

Gauteng Sağlık Departmanı, zehirlenme vakalarının özellikle gecekondu bölgeleri ve gayriresmi yerleşim alanlarında yaşayan çocuklar arasında yaygınlaştığını belirtti. Açıklamada, çoğu zehirlenme vakasının bu yerlerdeki marketlerden satın alınan bisküvi ve cips gibi atıştırmalıklardan kaynaklandığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
2
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki
3
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak!
4
İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
5
Günün Önemli Gelişmeleri - 15 Ekim 2024
6
Eyüpsultan'da Motosiklet Sürücülerine ve Yayalara Yüksek Cezalar Uygulandı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na Nobel Tebriği

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor