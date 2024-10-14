Güney Afrika'da Gıda Zehirlenmesi Vakaları Artıyor

Güney Afrika'da Trajik Gıda Zehirlenmesi Olayı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde, geçtiğimiz hafta yaşanan gıda zehirlenmesi felaketi sonucunda hayatını kaybeden çocukların sayısı 6'ya ulaştı. Devlet televizyonu SABC tarafından yayımlanan habere göre, Soweto ilçesindeki ilkokul öğrencileri yerel bir bakkaldan aldıkları atıştırmalıklar yüzünden zehirlenmişti.

Hayatını Kaybedenler ve Tedavi Altındaki Çocuklar

İlk raporlar, 5 çocuğun gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini gösteriyordu. Ancak yoğun bakımda tedavi altında olan bir çocuğun daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Bölgedeki Diğer Zehirlenme Vakaları

Geçtiğimiz hafta, Johannesburg çevresindeki Batı Rand'de de 3 okulda yaşanan başka zehirlenme hadiselerinde 74 kız öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, bu yıl içerisinde şubat ile eylül ayları arasında, Johannesburg ve çevresinde 200'den fazla çocuğun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurduğu ve 6 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gauteng Sağlık Departmanından Açıklama

Gauteng Sağlık Departmanı, zehirlenme vakalarının özellikle gecekondu bölgeleri ve gayriresmi yerleşim alanlarında yaşayan çocuklar arasında yaygınlaştığını belirtti. Açıklamada, çoğu zehirlenme vakasının bu yerlerdeki marketlerden satın alınan bisküvi ve cips gibi atıştırmalıklardan kaynaklandığı vurgulandı.