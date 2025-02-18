Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %31,9'a Geriledi

2024'ün son çeyreğinde Güney Afrika'da işsizlik oranı %31,9'a düştü. İşsiz sayısı 8 milyona indi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:56
Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %31,9'a Geriledi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024'ün son çeyreğinde işsizlik oranının %31,9'a gerilediği bildirildi. Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, ülkede işsizlik uzun yıllardır kronik bir sorun olarak varlığını sürdürmekte.

Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunda, geçen yılın son çeyreğinde işsiz sayısı 20 bin azalarak 8 milyona indi. Bu süreçte, işsizlik oranı 2024'ün son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %0,2 oranında azalarak %31,9 olarak kaydedildi.

Öte yandan, genç işsizlik oranı ise 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,7 artış göstererek %42,9'a yükseldi. Bu da genç nüfusta istihdam sorunlarının hala dikkate değer olduğunun bir göstergesi.

Ülkede, 1994 yılında beyaz ırkçı apartheid rejiminin sonlanmasıyla demokrasiye geçiş süreci başlamış ve o dönemde işsizlik oranı %20 seviyesinde iken, 2021 yılında %35,3 ile rekor bir seviyeye ulaşmıştı.

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