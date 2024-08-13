Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yükselmeye Devam Ediyor

Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yüzde 33,5'e Ulaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2024 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 33,5 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu durum, ülkedeki Güney Afrika İstatistik Kurumu(Statsa) verileriyle doğrulandı.

Kronik Sorun: İşsizlik

Güney Afrika'nın 63 milyon nüfusunun karşı karşıya olduğu yüksek işsizlik, ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelmesiyle birlikte, işsiz sayısı 158 bin artarak 8 milyonu geçti.

Genç İşsizliği Endişe Veriyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde, genç işsizlik oranı yüzde 46,6 olarak kaydedildi. Bu da genç işsizlerin sayısının 5 milyon civarına çıktığını gösteriyor.

Beyaz Nüfusun İşsizlik Oranı Düşüşte

Öte yandan, yaklaşık 1,9 milyon kişilik bir iş gücüne sahip beyaz nüfusun işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azalarak yüzde 8'in altına indi.

Tarihsel Bağlam

Ülkede 1994'te apartheid rejiminin sona ermesinin ardından işsizlik oranı yüzde 20 seviyelerinde iken, 2021'in son çeyreğinde bu oran rekor bir seviyeye çıkarak yüzde 35,3 olmuştur.