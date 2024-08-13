Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yükselmeye Devam Ediyor

Güney Afrika'nın işsizlik oranı 2024'ün ikinci çeyreğinde %33,5'e ulaştı. Genç işsizlik ise %46,6 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:56
Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yükselmeye Devam Ediyor

Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yüzde 33,5'e Ulaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2024 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 33,5 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu durum, ülkedeki Güney Afrika İstatistik Kurumu(Statsa) verileriyle doğrulandı.

Kronik Sorun: İşsizlik

Güney Afrika'nın 63 milyon nüfusunun karşı karşıya olduğu yüksek işsizlik, ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelmesiyle birlikte, işsiz sayısı 158 bin artarak 8 milyonu geçti.

Genç İşsizliği Endişe Veriyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde, genç işsizlik oranı yüzde 46,6 olarak kaydedildi. Bu da genç işsizlerin sayısının 5 milyon civarına çıktığını gösteriyor.

Beyaz Nüfusun İşsizlik Oranı Düşüşte

Öte yandan, yaklaşık 1,9 milyon kişilik bir iş gücüne sahip beyaz nüfusun işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azalarak yüzde 8'in altına indi.

Tarihsel Bağlam

Ülkede 1994'te apartheid rejiminin sona ermesinin ardından işsizlik oranı yüzde 20 seviyelerinde iken, 2021'in son çeyreğinde bu oran rekor bir seviyeye çıkarak yüzde 35,3 olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak