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Güney Afrika'da Korkunç Trafik Kazası: 18 Ölü

Güney Afrika'daki trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenleri arasında yoğun sis ve kötü hava koşulları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:22
Güney Afrika'da Korkunç Trafik Kazası: 18 Ölü

Güney Afrika'da Trafik Kazasında 18 kişinin Hayatını Kaybetmesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde, N3 kara yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın detaylarına göre, bir kamyon, minibüs ve otomobilin çarpışması sonrasında bu trajik olay gerçekleşti.

Yetkililerden Açıklama

KwaZulu-Natal eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Ndabezinhle Sibiya, kazada hayatını kaybedenlerin arasında 5 çocuğun da bulunduğunu aktardı. Öte yandan, Kara Yolu Trafik Yönetim Şirketi (RTMC) tarafından yapılan açıklamada, kazanın meydana geldiği esnada bölgedeki yoğun sis ve kötü hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Kaçan Sürücü İddiası

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kazaya karışan kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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