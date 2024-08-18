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Güney Afrika'da Kuraklık Krizi: 68 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç

Güney Afrika bölgesindeki kuraklık nedeniyle SADC, 68 milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 02:57
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 02:57
Güney Afrika'da Kuraklık Krizi: 68 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç

Güney Afrika Bölgesinde Kuraklık Sorunu

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), yaşanan ciddi kuraklık nedeniyle bölgedeki 68 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

SADC Zirvesi Harare'de Gerçekleştirildi

SADC'in 44. Olağan Zirvesi, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Harare, Zimbabve'de toplandı. Bu zirvede, bölgedeki gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kıtlık tehlikesine karşı alınacak önlemler önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kuraklığın Sebebi: El Nino

SADC Genel Sekreteri Elias Magosi, yaptığı açıklamada, El Nino hava olayının etkisiyle 2024'te bölgedeki kuraklık koşullarının şiddetleneceğini belirtti. Magosi, bu durumun 68 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duymasına yol açtığını vurguladı.

Ülke Bazında Durum

Kuraklık nedeniyle özellikle Zimbabve, Zambiya ve Malavi, yılın ilk yarısında afet hali ilan etti. Diğer yandan, Esvatini Krallığı ve Lesotho Krallığı, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunarak durumu daha da acil hale getirdi.

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