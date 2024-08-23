Güney Afrika'da M Çiçeği Salgını Kontrol Altında

Güney Afrika hükümeti, M çiçeği salgını ile ilgili güncel verileri paylaştı. Hükümet yetkilileri, ülke genelinde bugüne kadar toplam 24 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililerden Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yürütme başkenti Pretoria'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına bilgi verdi. Ntshavheni, M çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salgının Durumu

Son vaka kaydının temmuz ayında olduğunu ifade eden Ntshavheni, bu durumun salgının kontrol altına alındığını gösterdiğine dikkati çekti.

Karantina ve Aşılama Çalışmaları

Ntshavheni ayrıca, ülkedeki 30 büyükbaş hayvan çiftliğinin karantina altına alındığını ve toplamda 67 işletmede 92 binden fazla sığır ve 600'e yakın koyunun aşılandığını vurguladı.