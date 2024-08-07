Güney Afrika'da Öğrencilerden Papaza Tepki: Kilisesi Ateşe Verildi

Güney Afrika'da Sarsıcı Olay

Johannesburg'da bir ilkokula yönelik saldırı gerçekleştiren papaz, öğrencilerin öfkesiyle karşılaştı.

Papazın Saldırısı ve Tepkiler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde, Matsediso İlkokulunda yaşanan olayda, Paseka Motsoeneng isimli papaz, iki öğrencisinin velisi olarak okula gitmiş, burada öğrenci ve öğretmenlere pala ile saldırarak tehditlerde bulunmuştur. Bu durum ulusal basında büyük tepkiyle karşılandı.

Öğrencilerin Tepkisi

Saldırıyı protesto eden bir grup öğrenci, Motsoeneng'in Germiston bölgesindeki kilisesine giderek binayı ateşe vermiştir. Yangın sonucu kilise tamamen kullanılamaz hale gelmiştir.

Polis Müdahalesi

Güvenlik güçleri, Motsoeneng'in saldırıya eşlik eden 3 kişiyle birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Ancak, öğrencilerin kiliseyi kundaklama eylemiyle ilgili olarak herhangi bir gözaltı yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi verilmemiştir.

Papazın Geçmişi

Paseka Motsoeneng, Peygamber Mboro lakabıyla tanınmakta olup, daha önce cinsel taciz ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelmişti.