Güney Afrika'da Polisle Çatışan 8 Soyguncu Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Soygun Şüphesi ve Polisin Müdahalesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde, polisle çatışan 8 soyguncu hayatını kaybetti. Olay, Richards Bay bölgesinde meydana geldi. Polis Sözcüsü Robert Netshiunda, basın açıklamasında soygun yapacağı düşünülen bu kişilerin trafikte durdurma çağrısına silahlarla karşılık verdiğini duyurdu.

Kovalamaca ve Çatışma Anı

Netshiunda, "Yüksek hızlı bir araç kovalamacasının yaşandığını ve bu esnada polis tarafından ateşle karşılık verildiğini" belirtti. Ardından, çıkan çatışmada 8 soyguncunun vurularak öldüğü bildirildi. Soyguncuların, Mzingazi bölgesinde yakın zamanlarda gerçekleşen bir para nakil aracı soygunu ile bağlantılı oldukları da ortaya çıktı.

Güney Afrika'da Suç Oranı

Dünya genelinde suç olaylarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da 2023 yılı itibarıyla 27 binden fazla kişi cinayet kurbanı oldu. Ayrıca, bu yıl içerisinde 216 binden fazla soygun vakası kaydedilmişken, 234 para nakil aracı soygunu gerçekleştirilmiştir.