DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.641,38 0,37%

Güney Afrika'da Polisle Çatışan 8 Soyguncu Hayatını Kaybetti

KwaZulu-Natal eyaletinde polisle çatışan 8 soyguncu, yüksek hızlı kovalamacada yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:48
Güney Afrika'da Polisle Çatışan 8 Soyguncu Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Soygun Şüphesi ve Polisin Müdahalesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde, polisle çatışan 8 soyguncu hayatını kaybetti. Olay, Richards Bay bölgesinde meydana geldi. Polis Sözcüsü Robert Netshiunda, basın açıklamasında soygun yapacağı düşünülen bu kişilerin trafikte durdurma çağrısına silahlarla karşılık verdiğini duyurdu.

Kovalamaca ve Çatışma Anı

Netshiunda, "Yüksek hızlı bir araç kovalamacasının yaşandığını ve bu esnada polis tarafından ateşle karşılık verildiğini" belirtti. Ardından, çıkan çatışmada 8 soyguncunun vurularak öldüğü bildirildi. Soyguncuların, Mzingazi bölgesinde yakın zamanlarda gerçekleşen bir para nakil aracı soygunu ile bağlantılı oldukları da ortaya çıktı.

Güney Afrika'da Suç Oranı

Dünya genelinde suç olaylarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da 2023 yılı itibarıyla 27 binden fazla kişi cinayet kurbanı oldu. Ayrıca, bu yıl içerisinde 216 binden fazla soygun vakası kaydedilmişken, 234 para nakil aracı soygunu gerçekleştirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı
2
Burkina Faso'da Yeni Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo Atandı
3
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı
4
ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak
5
Vatikan'da 21 Yeni Kardinal Törenle Atandı
6
Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor