Güney Afrika'da Silahlı Saldırı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Eğlence Mekanında Trajik Olay

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde yer alan bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Kuzey Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Sabata Mokgwabone, olayla ilgili basına verdiği bilgiye göre, Orkney kasabası yakınındaki bir içkili mekan hedef alındı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin kadın olduğu belirtildi.

Mokgwabone, kimliği meçhul saldırganların, mekan içerisinde yerel Besotho halkına mensup kişileri hedef aldıklarını, rastgele ateş açtıkları bu saldırıda 7 kişinin olay yerinde 1 kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Hırsızlık Olayı da Yaşandı

Saldırganlar, mekandaki paraların yanı sıra güvenlik kamera sistemini ve bir bilardo masasını çaldı. Ayrıca, müşterilerin cep telefonlarını da alarak olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

Tanıklara Çağrı

Mokgwabone, saldırganların kimlikleri ve sayıları hakkında bilgi edinmek için olayın tanıklarının yardım sağlamasını talep etti.