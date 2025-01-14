Güney Afrika'da Stilfontein Madeninde Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Güney Afrika Hükümeti, Stilfontein'de Kurtarma Operasyonu Başlattı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletindeki terk edilmiş Stilfontein madeninde kurtarma operasyonu başlatıldı. Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, hükümet bu operasyona yaklaşık 600 bin dolar bütçe ayırdı.

Operasyonun ilk gününde, 26 kaçak madenci madenden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda başlatılan operasyonda, maalesef 2 kaçak madencinin cesedine de ulaşıldı.

Ölü Sayısı Artıyor

Madencilikten Etkilenen Toplulukların Eylem Birliği (MACUA) isimli insan hakları örgütü, 3 Ocak tarihinde Anayasa Mahkemesine başvurarak, Stilfontein'de mahsur kalan madencilerin açlıktan ölen arkadaşlarının cesetlerini yedikleri iddiasını ortaya atmıştı. MACUA'nın 9 Ocak tarihli açıklamasında, yer altında 109 madencinin cesedinin bulunduğu iddia edildi.

Güney Afrika Genel Endüstri İşçileri Sendikasından (GIWUSA) ise yapılan son açıklamada, Stilfontein'de en az 100 madencinin cesedinin hâlâ bulunduğu ve çıkarılmayı beklediği bildirildi.

Kaçak Madencilik ve İnsanlık Dramı

Güney Afrika polisinin, Kasım 2024 itibarıyla kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından, teslim olmaktan kaçınan yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz halde mahsur kaldı. Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağını" belirtti. Bu açıklama, kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı.

Resmi verilere göre, 12 Ocak itibarıyla Stilfontein'den 1590 kaçak madenci çıkış yaptı. Ancak hala yer altında yüzlerce madencinin kurtarılmayı beklediği tahmin ediliyor. Hükümet yetkilileri, gecikmeli çıkışların kaçak madencilerin kolluk kuvvetlerince tutuklanmamak için kullandığı bir taktik olduğunu aktardı.

“Zama Zama” Olgusu

Güney Afrika, elmas, altın ve platin gibi değerli madenlere sahip bir ülke olarak, terk edilmiş veya gaz sızıntıları nedeniyle faal madenlerde altın ve krom arayan kaçak madencilerin sayısının 10 bin ila 30 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu kaçak madencilik faaliyetlerinin, ülke ekonomisine yıllık ortalama 3,8 milyar dolar maliyet getirdiği belirtiliyor.