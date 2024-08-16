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Güney Afrika'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Alan 95 Libyalı Sınır Dışı Ediliyor

Güney Afrika, yasa dışı askeri eğitim suçlamasıyla tutukladığı 95 Libyalıyı sınır dışı etme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:14
Güney Afrika'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Alan 95 Libyalı Sınır Dışı Ediliyor

Güney Afrika'da Yasadışı Askeri Eğitim Davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, özel güvenlik şirketine ait bir kampta yasa dışı askeri eğitim aldıkları suçlamasıyla tutuklanan 95 Libya vatandaşının sınır dışı edilmesi için harekete geçti.

Ulusal Savcılık Otoritesi sözcüsü Monica Nyuswa, yaptığı açıklamada, Mpumalanga eyaletindeki çiftlikte gözaltına alınan bu kişilerin, "göçmen yasasını ihlal" ve "yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla tutuklandığını ancak delil yetersizliğinden dolayı davanın düşürüldüğünü bildirdi.

Sınır Dışı Prosedürü Başlatıldı

Nyuswa, bu kişilerin 48 saat içinde sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutulacağını belirtti. Ayrıca, askeri eğitim kampının organizatörleri ve finansal destekçileri hakkında soruşturmaların devam edeceğini ifade etti.

Güney Afrika polisi, 26 Temmuz'da White River bölgesinde düzenlediği operasyonda, buradaki yasa dışı eğitimden şüphelenilen 95 Libyalıyı gözaltına almıştı. Bu kişilerin, nisan ayında ülkeye güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle giriş yaptıkları tespit edilmişti.

Sanıklar, duruşmalarda, Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak amacıyla Güney Afrika'ya geldiklerini savunarak, kendilerinden 1 aydır haber alamadıklarını ve parasız kaldıklarını belirtmişti. Ayrıca, aç kalmamak için kamptaki battaniyeleri satmak zorunda kaldıklarını iddia etmişlerdi.

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