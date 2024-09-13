Güney Afrika'da Yeni Eğitim Yasası Onaylandı

Güney Afrika'da Eğitimde Yeni Dönem

Güney Afrika Cumhuriyeti, eğitim alanında önemli değişiklikler getiren yeni bir yasa tasarısını onayladı. Bu yasa, devlet okullarının eğitim dilinin hükümet tarafından belirlenmesine olanak tanıyor ve bu durum, koalisyon hükümetinde tartışmalara yol açtı.

Yasa Tasarısının Onay Süreci

Yasa tasarısı, koalisyon hükümeti ortakları arasında yapılan 3 aylık istişarelerin ardından yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, eğitimin geleceği için önemli bir adım niteliğindeki bu yasayı resmi bir törenle imzaladı. Ancak Demokratik İttifak (DA) partisi, yasaya karşı çıkarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümetinin İçinde Görüş Ayrılıkları

11 resmi dilin konuşulduğu Güney Afrika'da, bu yasa eğitim dilinin seçiminde hükümete geniş bir yetki vermesi nedeniyle tartışmalara sebep oldu. Ülke genelinde 22 binden fazla devlet okulu mevcut, bu okullardan 8 bin kadarının tek dilde eğitim verdiği belirtiliyor.

Özellikle Afrikaans Dili Hakkında Endişeler

Tek dilde eğitim veren okulların çoğunluğunu İngilizce okulları oluştururken, yalnızca Afrikaans diliyle eğitim veren okulların sayısı 1200'ü geçiyor. Afrikaans konuşan beyaz azınlık, yasayı bir tehdit olarak algılayarak endişelerini dile getirdi.

Yasanın Diğer Maddeleri

Bu yeni yasa tasarısı, eğitim dili konularının yanı sıra birçok önemli düzenlemeyi de kapsıyor. Okula başlama yaşının erkene alınması, devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine yaptırımlar uygulanması ve öğrencilere fiziki şiddetin yasaklanması gibi düzenlemeler içeriyor.