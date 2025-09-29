Güney Afrika'da zincirleme kaza: 13 ölü

R81'de minibüs iki kamyon arasında sıkıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Limpopo eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu SABC’nin haberine göre kaza, Polokwane kenti yakınlarındaki Ga-Sekgopo bölgesinde, R81 otoyolu üzerinde gerçekleşti. Bir kamyon, seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Minibüsün önündeki başka bir kamyona çarpmasının ardından iki kamyon arasında sıkışması sonucu minibüsteki 12 yolcu ile sürücü yaşamını yitirdi.

SABC, hayatını kaybedenlerin, Polokwane yakınlarındaki Sebayeng köyünde düzenlenen bir kilise ayininin ardından evlerine dönen cemaat üyeleri olduğunu bildirdi.