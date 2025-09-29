Güney Afrika'da zincirleme kaza: 13 ölü

Limpopo'da R81 otoyolunda minibüsün iki kamyon arasında sıkıştığı zincirleme kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:52
Güney Afrika'da zincirleme kaza: 13 ölü

Güney Afrika'da zincirleme kaza: 13 ölü

R81'de minibüs iki kamyon arasında sıkıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Limpopo eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu SABC’nin haberine göre kaza, Polokwane kenti yakınlarındaki Ga-Sekgopo bölgesinde, R81 otoyolu üzerinde gerçekleşti. Bir kamyon, seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Minibüsün önündeki başka bir kamyona çarpmasının ardından iki kamyon arasında sıkışması sonucu minibüsteki 12 yolcu ile sürücü yaşamını yitirdi.

SABC, hayatını kaybedenlerin, Polokwane yakınlarındaki Sebayeng köyünde düzenlenen bir kilise ayininin ardından evlerine dönen cemaat üyeleri olduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vanspor Amed'i 3-0 Yendi — Hakan Kutlu: 'Yürek Kazandı'
2
Kahramankazan'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 2 Yaralı
3
BM Cenevre'de Fransa'daki İnsan Hakları İhlalleri Gündeme Geldi
4
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
5
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
6
Erdoğan: Trump'la Görüşmenin Olumlu Sonuçlarını Önümüzdeki Dönemde Göreceğiz
7
İskenderun'da Otomobil Kaldırıma Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı