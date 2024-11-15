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Güney Afrika'daki Kaçak Madenciler Polise Teslim Olmayı Reddetti

Güney Afrika'da aç ve susuz kalan kaçak madenciler, polise teslim olmaktan vazgeçiyor. Yetkililer çözüm arayışında.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 03:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 03:47
Güney Afrika'daki Kaçak Madenciler Polise Teslim Olmayı Reddetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kaçak Madencilerin Direnişi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletindeki Stillfontein bölgesinde, açlık ve susuzluk içinde mahsur kalan kaçak madencilerin durumu kritik hale geldi. Yüzlerce madenci, polise teslim olmayı reddediyor ve yer altındaki madenlerden çıkmayı istemiyor.

Polisten Açıklama

Güney Afrika Polis Sözcüsü Tuğgeneral Athlenda Mathe, basın toplantısında, terkedilmiş altın madeninde faaliyet gösteren 1173 kaçak madencinin yüzeye çıkarak polise teslim olduğunu bildirdi. Ancak, halen madende mahsur kalan yüzlerce kaçak madencinin, su ve gıda tedarikinin kesilmesine rağmen teslim olmamayı sürdürdüğü ifade edildi.

Mathe, madencileri dışarı çıkarmak için polisin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Maden ve Enerji Bakanlığı'nın madeni tehlikeli olarak nitelendirdiğini vurgulayan Mathe, “Hiçbir memur, asker veya hükümet yetkilisi o kuyuya inmeyecek.” dedi.

Kritik Strateji

Kaçak madencilere sağlanan yiyecek ve ihtiyaç maddelerinin durdurulması gerektiğini ifade eden Mathe, “Suçun yer altında gelişmesine izin vermemeliyiz. Orası bir suç mahallidir.” ifadesinde bulundu.

Hükümetten Sert Uyarı

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, madende kalan kaçak madencilere yardım yapılmayacağını ve “Onları dumanla dışarı çıkaracağız.” açıklamasında bulundu. Bakan, halkın madencilere yardım götürmemesi gerektiğini vurguladığı basın toplantısında, “Onlar dışarı çıkacaklar. Biz de onları yakalayacağız.” dedi.

Altın ve elmas madenleri bakımından zengin olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, çoğunlukla “Zama Zama” olarak bilinen kaçak madencilerin faaliyetleri artış göstermiştir. Çoğunlukla yabancı uyruklu olan bu madencilerin, farklı suç olaylarına karıştığı gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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