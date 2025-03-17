Güney Afrika'dan ABD'ye Saldırgan Tutumlar: Diplomat 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi

Güney Afrika'nın Saldırgan Tutumları Eleştirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan tutumlar geliştirdiğini duyurdu. Bakanlık, bu tutumlar arasında Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i soykırımla suçlama eylemini de öne çıkardı.

Büyükelçi Rasool'un Durumu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bruce, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool hakkında, 'istenmeyen kişi' ilan edilmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sosyal medya paylaşımının ardından resmi bildirimin yapıldığını kaydetti.

Bruce, Rasool'un diplomatik ayrıcalıklarının bugün sona erdiğini ve Cuma günü ABD'den ayrılması gerektiğini vurguladı. Rasool'un 'istenmeyen kişi' ilan edilmesinin sebebi olarak ise ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesi değil, Başkan'ı 'beyaz ırkın üstünlüğü savunan aşırıcılarla' eşitlemesi gösterildi.

Normale Dönüş Mü Olacak?

Bruce, ABD'nin Güney Afrika ile genelde iyi diplomatik ilişkiler içerisinde olduğunu, ancak mevcut durumda bazı sıkıntılar yaşandığını belirtti. 'Güney Afrika'nın, ABD ve müttefiklerine karşı benimsenen saldırgan tutumları arasında Hamas'ı değil, İsrail'i UAD’de soykırımla suçlama da var. Ayrıca, İran ile ticari ve askeri ilişkiler geliştirdiklerine dair veriler mevcut.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya hesabında Büyükelçi Rasool'un 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurarak, 'O, ırk temelli provokasyonlar yapan ve Amerika ile ABD Başkanından nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir.' ifadelerine yer verdi.