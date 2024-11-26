Güney Afrika'dan İsrail'e Eleştiri: Antisemitizm Değil, Adalet Talebi

Güney Afrika'dan Sert Mesaj: Antisemitizm Değil, İnsanlık

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, İsrail tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden çocukların sorumluluğunun sorgulanmasını antisemitizm olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Bu açıklama, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretorya’da gerçekleşen 47. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinliğinde yapıldı. Programda, Filistin'in ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat anısına bir plaket takdim edildi.

Uluslararası Dayanışma ve Liyakat Nişanı

Etkinlikte, Filistin hükümeti Bakan Lamola'ya “devlet liyakat nişanı” takdim etti, bu da Güney Afrika'nın Filistin davasına olan katkılarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İsrail Eleştirileri ve Adalet Çağrısı

Lamola, törende yaptığı konuşmada, “Bir zamanlar İsrail bombalarıyla yıkılan evlerin enkazından çıkan sayısız çocuk cesedinin sorumluluğunu kimin üstlendiğini sorgulamak, bir antisemitizm eylemi değildir. Bu, insanlığın vicdanına derin bir çağrıdır, adalet için bir yakarıştır.” şeklinde önemli bir vurguda bulundu.

Nelson Mandela’nın Sözleri ve Dış Politika

Bakan, Nelson Mandela'nın “Filistin özgürleşmedikçe Güney Afrika özgür sayılmaz.” sözünü hatırlatarak, Güney Afrika'nın Filistin halkıyla dayanışmasının uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Saldırılar Soykırım Olarak Nitelendirildi

Lamola, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesinin Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanması için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Soykırım Davası

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı dava hakkında bilgi veren Lamola, Türkiye dahil 10 ülkenin bu davaya katıldığını bildirdi. Divanın soykırım kanıtlarını makul bulduğunu ve geçici tedbirler emrettiğini aktaran Lamola, “Taraf devletler, soykırım ve apartheid gibi uluslararası haksız eylemleri onaylamama sorumluluğuna sahiptir ve soykırımı önlemek için harekete geçmelidir.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.