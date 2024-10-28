Güney Afrika'dan İsrail'e Soykırım Davası: UAD'ye Kanıt Dosyası Sunuldu

Güney Afrika, İsrail Aleyhine Soykırım Davası İçin Kanıt Sunuldu

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'e karşı açılan soykırım davası kapsamında, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) önemli bir kanıt dosyası sundu.

Kapsamlı Kanıt Dosyası

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAD’ye sunulan dosyanın yaklaşık 5 bin sayfa içerdiği duyuruldu. Bu dosya, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik soykırım suçlarını işlediğine dair çeşitli deliller içermekte.

İddialar ve İçerik

Açıklamada, sunulan kanıtların İsrail hükümetinin Filistinlileri yok etme amacını sergilediği vurgulandı. Özellikle, insani yardımlara erişimin engellenmesi, yıkıcı silahların kullanımı ve açlığın bir savaş aracı olarak kullanılması gibi unsurlar ön plana çıktı.

Mahkemenin Gizliliği

Mahkeme kurallarına göre kanıtların kamuoyuyla paylaşılamayacağı ifade edildi. Ancak, kanıtların, soykırım niyetinin belirgin olduğunu ve kışkırtma ve soykırıma karşı yeterli önlemin alınmadığını ön plana çıkaracağı belirtildi.

İnternational Dayanışma ve Ateşkes Çağrısı

UAD'de açılan davanın, İsrail'in eylemlerinin durdurulması için barışçıl yollar arama amacını taşıdığı kaydedildi. Güney Afrika, uluslararası toplumdan masum sivillerin korunması için duyarlılık göstermesini istedi ve lenge düzgün bir uluslararası yönetim oluşturulmasını savundu.

Sonuç ve Beklentiler

Güney Afrika, Filistin'deki durumu sona erdirmek için uluslararası dayanışmayı artırması gerektiğini vurgularken, Gazze'deki soykırımın herkesin görebileceği bir gerçek olduğunu dile getirdi. Ayrıca, derhal ateşkes çağrısı yaparak adil bir barış sürecinin başlatılmasını talep etti.