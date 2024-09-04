Güney Afrika Ekonomisi İkinci Çeyrekte Büyüme Göstermeye Devam Ediyor

Güney Afrika Ekonomisi 2024’te İkinci Çeyrekte Büyüdü

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2024 yılının Nisan-Haziran döneminde ekonomik büyüme göstererek, yüzde 0,4 oranında bir artış yaşadı.

Resmi veriler, Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) tarafından açıklandı. Ülkede, enerji, imalat, finans ve inşaat gibi sektörlerdeki pozitif gelişmeler, bu büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Madencilik ve Tarım Sektörlerinde Azalma

Ancak, zengin doğal kaynaklara sahip olan Güney Afrika'nın madencilik sektöründe yüzde 0,8, tarım sektöründe ise yüzde 2,1 küçülme gözlemlendi. Zengin altın, elmas, platin, demir ve kömür yataklarına sahip olan ülkenin bu değerli madenlerindeki düşüş dikkat çekmektedir.

2024 yılının ilk çeyreğinde ise Güney Afrika ekonomisi yüzde 0,1 daralma yaşamıştı. Bu bağlamda ikinci çeyrekte görülen büyüme, ekonominin toparlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.