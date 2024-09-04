Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Afrika Ekonomisi İkinci Çeyrekte Büyüme Göstermeye Devam Ediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:48
Güney Afrika Ekonomisi İkinci Çeyrekte Büyüme Göstermeye Devam Ediyor

Güney Afrika Ekonomisi 2024’te İkinci Çeyrekte Büyüdü

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2024 yılının Nisan-Haziran döneminde ekonomik büyüme göstererek, yüzde 0,4 oranında bir artış yaşadı.

Resmi veriler, Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) tarafından açıklandı. Ülkede, enerji, imalat, finans ve inşaat gibi sektörlerdeki pozitif gelişmeler, bu büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Madencilik ve Tarım Sektörlerinde Azalma

Ancak, zengin doğal kaynaklara sahip olan Güney Afrika'nın madencilik sektöründe yüzde 0,8, tarım sektöründe ise yüzde 2,1 küçülme gözlemlendi. Zengin altın, elmas, platin, demir ve kömür yataklarına sahip olan ülkenin bu değerli madenlerindeki düşüş dikkat çekmektedir.

2024 yılının ilk çeyreğinde ise Güney Afrika ekonomisi yüzde 0,1 daralma yaşamıştı. Bu bağlamda ikinci çeyrekte görülen büyüme, ekonominin toparlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor