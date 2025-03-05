Güney Afrika, Gazze'ye Yardım Engellemesine Sert Tepki Gösterdi

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine izin vermemesi ve Batı Şeria'daki askeri operasyonları kınayarak, uluslararası toplumu yardımların Gazze'ye ulaşması için harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, Gazze halkının tarif edilemez acılar yaşadığı ve acilen gıda, barınma ile tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini engellemesi ve sınır geçişlerini kapatması, şiddetle kınandı.

Bakanlık, İsrail'in açlığı bir savaş aracı olarak kullandığını aktarırken, Gazze'deki insani yardım girişlerinin durdurulmasının, ateşkes anlaşması, uluslararası insani hukuk ve 4. Cenevre Sözleşmesi açısından açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'nde insani yardımların güvenli ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasına destek olmaya çağırmaktadır" denildi. Ayrıca, Batı Şeria'daki askeri operasyonların Filistinlilerin bağımsızlık arayışlarını tehdit ettiğine ve 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan askeri varlığın, tam ölçekli bir askeri işgal planına işaret ettiğine dikkat çekildi.

Güney Afrika'nın, garantörlerin ateşkes anlaşmasının ihlali ile ilgili raporları dikkate almak için süren çabaları desteklediği ifade edilirken, Filistinli 620 tutuklunun serbest bırakılmasındaki gecikmenin müzakereleri olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bakanlık, uluslararası toplumu sistematik ihlaller karşısında acil ve kararlı adımlar atmaya çağırarak, 4 Mart'ta yapılan Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ni desteklediğini ve Filistinlilerin savaş ve zorla yerinden edilme tehdidine karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Son olarak, Güney Afrika'nın, Arap Ligi'nin Batı Şeria ve Gazze'de BM uluslararası barış gücü bulundurulması çağrısını desteklediği vurgulandı.